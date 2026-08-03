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「周董」出掌棒協… 周玲妏找資源一流

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄報導
中華棒球協會第14屆理事長改選結果出爐，左起副理事長鍾富瑋、理事長周玲妏、副理事長張大鵠、副理事長林華韋。圖／中華棒球協會提供
中華棒球協會第14屆理事長改選結果出爐，左起副理事長鍾富瑋、理事長周玲妏、副理事長張大鵠、副理事長林華韋。圖／中華棒球協會提供

中華民國棒球協會昨天舉行理監事改選，中國信託育樂公司副總經理周玲妏當選新任理事長，周曾連任四屆高雄市議員，二○一八年連任失利後轉任旅遊業，二○二○年陳其邁補選上任高雄市長後，延攬周擔任觀光局長，周不拘小節，好友都習慣稱她「周董」，被評價「找資源能力一流」。

「我的頭還在暈！」周玲妏坦言，投票出爐已經數小時，她還是不太習慣突然在廿四小時之內暴紅，只覺得接下來責任很重大，需要一點時間適應。

五十九歲的周玲妏是民進黨創黨元老周平德的女兒，曾任職「菲夢絲」企劃部，「最佳女主角換人做做看」這句風靡一時的文案出自她與團隊之手，更開過公關公司。

周玲妏從政經歷從前副總統呂秀蓮幕僚開始，二○○二年投入高雄市議員選舉，成功當選前金、新興、苓雅選區市議員，高票連任三次，直到二○一八年爭取五連霸時，遇到「韓流」旋風才落敗。

市議員連任失利後，周玲妏轉任華航旗下華旅網際旅行社公司任董事長，並完成終身大事，嫁給醫師呂慶祥，鶼鰈情深。

二○二○年陳其邁上任高雄市長後，「愛吃、愛玩」的周玲妏被延攬擔任觀光局長，在疫情結束後，重振高雄觀光，完成壽山動物園改建及二○二二年移師高雄舉辦的台灣燈會，同年底陳其邁進入第二任期，小內閣改組後，周玲妏轉任高雄市工策會總幹事，從拚觀光改扛招商重責。

據了解，周玲妏和民進黨副總統蕭美琴及高雄市立委邱議瑩都是「棒球迷」，三人有姐妹情誼；特別是邱議瑩，兩人自幼認識，加上年齡相近，交情甚深，周還曾站出來幫邱議瑩拚高雄市長初選。

熟悉周玲妏的地方人士說，周外型亮眼，點子不少，個性大剌剌、不拘小節，找資源能力一流，熟識她的人均暱稱她「周董」，二○二四年離開工策會，憑藉政商人脈，被中信育樂延攬擔任副總經理，這次當選棒協理事長，讓她多元資歷再添一筆。

陳其邁 棒球 高雄

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