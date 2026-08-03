棒協交棒獲聘名譽理事長 辜仲諒爭取WBSC會長

中華棒球協會理事長昨天改選，中信育樂公司副總經理周玲妏接下重任，原任理事長辜仲諒完成八年任期，未來兩大目標除了連任亞洲棒球總會會長，也期待有機會在二○二九年更上一層樓，成為世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）會長，成為全球業餘棒壇最高領導人。

辜仲諒二○一八年當選棒協理事長，四年前連任成功，昨天正式將棒子交給周玲妏；棒協秘書長林宗成表示，這次理監事會議已經正式通過辜仲諒成為名譽理事長，所有代表都投同意票，感謝他對棒界的長期貢獻。

辜仲諒從二○二二年起擔任ＷＢＳＣ副會長，現任會長法卡利的任期將在二○二九年結束；林宗成表示，後年洛杉磯奧運結束之後，ＷＢＳＣ將展開會長改選的相關工作，辜仲諒卸下棒協理事長職務後，未來三年將會全力爭取ＷＢＳＣ會長。

辜仲諒目前也是亞洲棒球總會會長，將在十一月進行改選，林宗成透露，亞洲棒總會長可以連任三屆，辜仲諒將會繼續努力爭取第三任職務。

辜仲諒任內大力推廣黑豹旗全國高中棒球大賽，已成每年最受青棒球員期待的賽事，明年起構想擴大到國中，未來再延伸到國小階段，形成全面三級棒球大賽；林宗成認為，辜仲諒過去八年極大貢獻是「尊重技術」，放手讓老國手林華韋、葉志仙負責這一塊，在基層棒球進行改革。