棒協改選配票得宜 新任理事多中信體系

近來頻頻造勢的經濟部前部長郭智輝昨天在中華棒球協會理事長改選失利，選舉結果說明棒協改選仍由中信掌控大局，新任理事幾乎都是中信體系，原任理事長辜仲諒提拔的人是最後贏家。

郭智輝選前提出許多政見與參選承諾，並表示辜仲諒近年在基層棒球、國際賽事及棒球外交上的投入，對台灣棒球發展具有重要貢獻。郭智輝希望秉持「承先啟後」的精神，但結果出爐，掌控選票才是關鍵。

郭智輝去年八月離開經濟部，理監事選舉公報公布後開始積極競選理事長，頻繁接觸圈內人士，和不少媒體閒聊時，還笑說基於公務員離職後的「旋轉門條款」，現在想在棒界好好努力，全力推動扎根基層並導入運動科學、建立國家隊常態化支援制度，以及深化國際交流這三大方向。

雖然是大動作，也提出不少建言，對未來充滿抱負，但在棒協選舉制度下，郭智輝和幕僚也知道這一仗不好打，昨天選後坦然接受失敗。郭智輝「吊車尾」成為新理事會成員，他隨後沒有參加理事會，理事長無望心理有數。

曾拍影片表態支持郭智輝的民進黨立委莊瑞雄說，郭智輝雖然沒有如願當選理事長，但他肯定郭願意站出來投入棒球改革、支持基層棒球發展的初衷，這分熱情和理念不會因一次選舉改變。莊瑞雄說，選舉本來就有勝負，既然會員做出選擇，就應該尊重制度、也期待郭智輝未來繼續為台灣棒球貢獻心力。

由理事選舉公報中，可看到許多中信體系的人，由得票數來看，掌控多數會員票的中信體系配票得宜，才會讓積極運作的郭智輝只獲七十六票。一名登記參選理事者表示，中信體系這次選舉小心運作，他一直拜託認識的會員朋友，才比郭智輝多些票，擠進安全名單內。