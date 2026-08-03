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體壇政治…爭棒協、籃協 總統牌連番失靈

聯合報／ 本報記者周佑政黃顯祐
經濟部前部長郭智輝。聯合報系資料照
經濟部前部長郭智輝。聯合報系資料照

經濟部前部長郭智輝在中華棒球協會理事長之爭中落選，賴清德姪子、基隆市議會議長童子瑋日前競選中華籃球協會理事長也失利，兩人都與賴清德總統有親近關係，接連爭取體育協會龍頭都未果。

郭智輝是賴清德重要的民間友人，賴清德當選總統前與產官學界組成的「讀書會」，郭智輝就是成員之一；賴清德就任總統後，延攬郭任經濟部長。郭智輝熱愛棒球運動，也長期支持業餘棒球，這次角逐棒協理事長，不斷傳出獲賴清德總統大力支持，行政院及運動部也暗中支持郭。

但熟悉棒球圈生態的人士說，儘管郭智輝大打「總統牌」，還有不少部長、綠營民代公開支持他，但是，郭智輝的崇越公司數次喊出要進軍職棒最後都未果，讓許多球迷對郭智輝的印象並不好；更重要的是，棒協勢力最龐大的辜仲諒系統，自始至終都不支持郭智輝，甚至最後關頭推出周玲妏參選。

棒協在原任理事長辜仲諒八年帶領下，有資格投票會員大多屬於辜系統，郭智輝及林華韋雖都有意參選理事長，兩人也分別尋求辜仲諒支持，但由選前態勢及結果來看，辜仲諒推出自家人馬，郭及林就無法選上，郭智輝在理事選舉更只獲得七十六票。

童子瑋先前爭取籃協理事長也引起關注，曾被親綠媒體塑造具有政府資源與人際關係良好等優勢；但童子瑋最後輸給台泥第三代辜公怡一○一票。籃協是會員直選，等於是籃協會員用選票表達對賴總統親戚的意見。

賴總統的姪子與其曾拔擢的政務官接連想進軍體育界，卻都未能如願，體育界人士分析，都是沒有掌握體育團體的競選特殊性，才會在邁向體育團體理事長之路跌跤。

棒協及籃協因是具國際體育組織正式會員資格，負責對接國際組織、辦理國家代表隊選拔與培訓。

在奧運、亞運及世界錦標賽等爭金奪銀時刻，激勵大家都是由這些體育團體負責選訓賽等工作。

國內體育運動人士表示，不管是什麼方式選舉，特定體育團體理事長選舉與公民選舉不同，會員人數幾乎都是在千人以下，也有相關屬性，政治人物有熱忱是好事，但不一定能如願。

政治 郭智輝 童子瑋 棒協

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