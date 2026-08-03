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女性黑馬 周玲妏當選棒協理事長

聯合報／ 記者藍宗標／台北報導
中信育樂公司副總經理周玲妏昨天當選中華棒球協會理事長，發表當選感言。圖／中華棒球協會提供
中信育樂公司副總經理周玲妏昨天當選中華棒球協會理事長，發表當選感言。圖／中華棒球協會提供

中華棒球協會昨進行第十四屆理事長選舉，中信育樂公司副總經理周玲妏確定當選，成為棒協首位女領導人，接下原任理事長辜仲諒的重任，最近動作十分積極的經濟部前部長、科技企業家郭智輝「吊車尾」獲選理事，無緣更上一層樓，坦然接受事實。

辜仲諒結束兩屆理事長八年任期，棒協並特別推舉他出任名譽理事長。業餘棒界龍頭之爭原本只有郭智輝、國家運動訓練中心前副執行長林華韋浮出檯面，周玲妏受到辜仲諒提拔，在選前幾天才曝光。周玲妏昨天在三位有意角逐理事長的人選中勝出，上任後馬上就要面臨Ｕ十八亞洲青棒錦標賽、名古屋亞運兩大考驗。

周玲妏曾任高雄市議員、高雄市觀光局長，昨天成為業餘棒界領導人後，她也發表感言，強調將會「傳承基石開新局，打造棒球人之家」。

周玲妏表示，在中信育樂期間，參與國內所有重要棒球事務與賽事的運作，有信心可以扮演好棒協與中職、各級政府單位溝通的橋梁，未來將全力推動三級棒球賽事正常化、編纂標準教材與運科防護、培養思考型棒球人才，「四年的任期很短，但足以為台灣棒球打下下一個十年的制度基礎」。

昨天棒協理事長改選程序，先由全體會員選出卅一位理事、九位監事，在個人與團體會員理事廿四席中，周玲妏獲得最高票二五一票，辜仲諒排第二獲得二四○票，最近對棒界提出不少建言的郭智輝七十六票吊車尾，拿下最後一席理事。林華韋以一六八票在運動選手理事中排第四，成為七名運動選手理事的當選者之一。

這卅一位理事互選九位常務理事，最後再選出一人擔任理事長，交由全體理事投票，但郭智輝並未出席理事會，也沒有當選常務理事，宣告理事長夢碎。高票當選常務理事的周玲妏在理事長選舉中，獲得在場理事一致投票的廿九票當選；新任理事長選舉結束後，周玲妏指任林華韋、鍾富瑋、張大鵠擔任副理事長。

郭智輝去年八月卸任經濟部長，本來期待帶著企業經營的經驗投入棒球，強調希望從不同角度為台灣棒球「補上需要的拼圖」，昨天落選後發表聲明，「這次我未能獲得足夠支持競逐理事長，是我努力仍有不足，坦然接受，也虛心檢討」。

棒協 女性 理事長

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