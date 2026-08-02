快訊

苦茶油食安疑雲延燒 源春發聲澄清代工及原料來源

宣戰日圓空頭？日本財相傳最快3日證實 已與美聯手阻貶日圓

拜好幾年竟不是親人…黑心殯葬業藏35具腐屍 「假葬禮」斂財狂撈上億

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／張峻瑋優質先發飆速156公里 奪二軍本季第5勝

中央社／ 台北2日電
日職福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋。圖／聯合報資料照
日職福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋。圖／聯合報資料照

日職福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋成為正式球員後首場二軍出賽，今天6局失1分優質先發、飆速156公里，隊友火力支援，球隊以13比1擊敗歐力士猛牛隊，張峻瑋拿下二軍本季第5勝。

20歲台灣火球男張峻瑋7月27日從育成球員轉正式球員，今天轉正後首場日職二軍先發出賽，對歐力士猛牛隊。

張峻瑋開賽稍微有狀況，1局上1人出局後被敲出安打，2人出局後被敲出二壘打失掉1分，但及時回穩，製造二壘方向飛球出局，沒有擴大失分危機。

張峻瑋2局上雖有投出四壞保送，但沒讓歐力士隊延續攻勢，3局上投出3上3下，4局上2人出局後被三方陽登敲出安打，但三方陽登盜壘失敗、成為此局第3個出局數。

張峻瑋5局上再投出3上3下，6局上雖四壞保送首名打者，但接著連抓3個出局數、沒有失分；今天總計用80球投6局，被敲出3支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，最快球速156公里，拿下本季二軍第5勝，賽後防禦率2.64。

張峻瑋先發好投，也有隊友打線火力支援，軟銀團隊敲出14支安打，包括1發全壘打，2到6局、局局都有分數進帳，順利拿下勝利。

張峻瑋 福岡 軟銀 日職

延伸閱讀

MiLB／林振瑋2A先發5.1局失3分 奪個人本季第4勝

日職／徐翔聖二軍中繼3局失1分 奪本季第2勝、防禦率1.13

MiLB／潘文輝中繼1局登板無失分 幸運奪小聯盟2A生涯首勝

日職／林家正二軍4安貢獻4打點 陽岱鋼代打靠失誤上壘

相關新聞

棒球／周玲妏當選棒協理事長 經濟部前部長郭智輝無緣出線

中華棒球協會第14屆理事長選舉結果出爐，中信育樂公司副總經理周玲妏確定當選，成為棒協首位女領導人，最近動作積極的經濟部前部長、科技企業家郭智輝無緣獲選。

日職／林安可又有2安、1打點 對歐力士3連戰貢獻5安

旅日好手林安可今天又有好表現，對歐力士隊之戰4打數2安打，攻下1分打點，幫助西武5：1獲勝，主場3連戰搶下兩勝。

中職／羅戈先發7局無失分 兄弟終於中斷對戰龍隊9連敗

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋再戰味全龍隊，洋投羅戈先發7局無失分，打線火力全開，首局就以5支安打攻下4分奠定勝基，終場以7：0獲勝，中斷對戰龍隊9連勝，也終止大巨蛋4連敗。

中職／江坤宇連5場安打本季最長 張政禹、曾子祐相爭金手套有看頭

中信兄弟隊昨天在台北大巨蛋以1：4不敵味全龍隊，吞下對戰9連敗，不過游擊手江坤宇近況不錯，此役4打數2安打，連續5場比賽安打寫下本季最佳紀錄；他也認為味全龍隊張政禹、台鋼雄鷹隊曾子祐成為金手套獎競爭對手，對個人和整個環境都是好事。

日職／張峻瑋優質先發飆速156公里 奪二軍本季第5勝

日職福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋成為正式球員後首場二軍出賽，今天6局失1分優質先發、飆速156公里，隊友火力支援，球隊以13比...

中職／陳鏞基2安包辦2分打點 助獅止敗獲MVP

中職統一7-ELEVEn獅隊今天靠著老將陳鏞基2安包辦2分打點，終場以2比0擊敗樂天桃猿隊，中止近期3連敗。陳鏞基連6場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。