日職／張峻瑋優質先發飆速156公里 奪二軍本季第5勝

日職福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋成為正式球員後首場二軍出賽，今天6局失1分優質先發、飆速156公里，隊友火力支援，球隊以13比1擊敗歐力士猛牛隊，張峻瑋拿下二軍本季第5勝。

20歲台灣火球男張峻瑋7月27日從育成球員轉正式球員，今天轉正後首場日職二軍先發出賽，對歐力士猛牛隊。

張峻瑋開賽稍微有狀況，1局上1人出局後被敲出安打，2人出局後被敲出二壘打失掉1分，但及時回穩，製造二壘方向飛球出局，沒有擴大失分危機。

張峻瑋2局上雖有投出四壞保送，但沒讓歐力士隊延續攻勢，3局上投出3上3下，4局上2人出局後被三方陽登敲出安打，但三方陽登盜壘失敗、成為此局第3個出局數。

張峻瑋5局上再投出3上3下，6局上雖四壞保送首名打者，但接著連抓3個出局數、沒有失分；今天總計用80球投6局，被敲出3支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，最快球速156公里，拿下本季二軍第5勝，賽後防禦率2.64。

張峻瑋先發好投，也有隊友打線火力支援，軟銀團隊敲出14支安打，包括1發全壘打，2到6局、局局都有分數進帳，順利拿下勝利。