聽新聞
0:00 / 0:00
中職／陳鏞基2安包辦2分打點 助獅止敗獲MVP
中職統一7-ELEVEn獅隊今天靠著老將陳鏞基2安包辦2分打點，終場以2比0擊敗樂天桃猿隊，中止近期3連敗。陳鏞基連6場出賽敲安，獲選單場最有價值球員（MVP）。
獅隊今天在台南亞太成棒主球場迎戰桃猿隊，比賽前半段形成投手戰，7局打完兩隊都沒有拿下分數。
8局下，面對桃猿隊後援投手呂詠臻，2人出局後獅隊邱智呈率先敲出安打，張皓崴二壘打推進，陳傑憲獲得故意四壞保送，陳鏞基關鍵安打，一棒送回2分。
43歲的陳鏞基今年為引退年，今天先發扛4棒、守一壘，1局下敲出左外野方向安打，4局下敲出右外野方向飛球出局，6局下敲出右外野方向飛球出局，8局關鍵時刻建功，單場4打數敲出2支安打，包辦2分打點、為勝利打點。
獅隊由本土投手林詔恩先發，總計投5.1局被敲2支安打，飆出8次三振，投出2次四壞保送，無失分、無關勝敗，王鏡銘、鄭澔依序登板，都有中繼成功進帳。
獅隊投手髙塩將樹8局接手中繼，投1局無失分，拿下勝投，鍾允華關門拿下個人本季第22次救援成功。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。