中職／陳鏞基2安包辦2分打點 助獅止敗獲MVP

中職統一7-ELEVEn獅隊今天靠著老將陳鏞基2安包辦2分打點，終場以2比0擊敗樂天桃猿隊，中止近期3連敗。陳鏞基連6場出賽敲安，獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊今天在台南亞太成棒主球場迎戰桃猿隊，比賽前半段形成投手戰，7局打完兩隊都沒有拿下分數。

8局下，面對桃猿隊後援投手呂詠臻，2人出局後獅隊邱智呈率先敲出安打，張皓崴二壘打推進，陳傑憲獲得故意四壞保送，陳鏞基關鍵安打，一棒送回2分。

43歲的陳鏞基今年為引退年，今天先發扛4棒、守一壘，1局下敲出左外野方向安打，4局下敲出右外野方向飛球出局，6局下敲出右外野方向飛球出局，8局關鍵時刻建功，單場4打數敲出2支安打，包辦2分打點、為勝利打點。

獅隊由本土投手林詔恩先發，總計投5.1局被敲2支安打，飆出8次三振，投出2次四壞保送，無失分、無關勝敗，王鏡銘、鄭澔依序登板，都有中繼成功進帳。

獅隊投手髙塩將樹8局接手中繼，投1局無失分，拿下勝投，鍾允華關門拿下個人本季第22次救援成功。