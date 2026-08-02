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中職／洋投羅戈對戰龍數據出色 稱曲球是生涯重要球種

中央社／ 台北2日電
中華職棒中信兄弟洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）（圖）2日先發7局無失分，率隊以7比0擊敗味全龍。談起拿手曲球，羅戈直言，曲球是讓他得以到台灣打球、對其棒球生涯很重要的球種。圖／中信兄弟提供（中央社）
中華職棒中信兄弟洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）（圖）2日先發7局無失分，率隊以7比0擊敗味全龍。談起拿手曲球，羅戈直言，曲球是讓他得以到台灣打球、對其棒球生涯很重要的球種。圖／中信兄弟提供（中央社）

中信兄弟洋投羅戈今天7局無失分，率隊以7比0勝味全龍，本季對戰防禦率0.47、表現出色。總教練平野惠一稱讚曲球投得好，羅戈說，曲球是個人生涯以及可以來台發展重要的球種。

兄弟今天由洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，總計用99球投7局，被敲出5支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，無失分，優質先發拿下個人本季第7勝，獲選單場最有價值球員（MVP），幫助球隊中止對戰龍隊9連敗。

加上今天比賽，羅戈本季與龍隊交手3場比賽拿下2勝，總計投19局僅失1分，對戰防禦率0.47、數據出色。

兄弟總教練平野惠一點出，羅戈今天曲球丟得很好，比賽後半段加入指叉球，讓打者難預測鎖定攻擊，收到不錯的效果，今天兩隊都派出洋投先發，分別是羅戈和龍隊的伍鐸（Bryan Woodall），羅戈表現可以贏過對方，是很好的事情。

羅戈自評目前身體感覺很好，狀態有到百分百，感謝上帝帶領他度過每個狀況，也有做一些身體的治療，投球可以有很好的延伸，讓曲球的品質更好。談起拿手曲球，羅戈直言，曲球是讓他得以到台灣打球、對他棒球生涯很重要的球種。

羅戈近兩場比賽都投出無失分的好表現，他表示，從前一場先發開始主導配球，會選擇主導配球跟捕手沒有關係，主要是需要先想像才可以好好執行，由他主導配球，在執行前可以有2、3秒的時間可以想像，收到很好的效果。

羅戈 兄弟 中信兄弟

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