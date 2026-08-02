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中職／羅戈先發7局無失分 兄弟終於中斷對戰龍隊9連敗

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中信兄弟隊洋投羅戈先發7局無失分，奪下本季第7勝。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投羅戈先發7局無失分，奪下本季第7勝。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋再戰味全龍隊，洋投羅戈先發7局無失分，打線火力全開，首局就以5支安打攻下4分奠定勝基，終場以7：0獲勝，中斷對戰龍隊9連勝，也終止大巨蛋4連敗。

兄弟上次擊敗龍隊是在5月6日，從5月22日起連續9場比賽交手都輸球，今天靠羅戈優質先發，打線出現12支安打，一開賽就領先到比賽結束，在27689名觀眾前避開3連戰遭橫掃命運，但本季在大巨蛋出賽17場只有5勝12敗仍需加強。

羅戈用99球完成7局任務，被揮出5支安打、出現5次三振，以優質表現奪勝，最近投出3連勝後，戰績升至7勝8敗、防禦率3.26，賽後獲選單場MVP。

兄弟12支安打紀錄，王威晨包辦3安，詹子賢、岳東華、高宇杰各有兩安， 江坤宇4打數1安打，連續5場比賽安打刷新個人本季最佳紀錄。

羅戈、呂彥青、李振昌聯手完封龍隊，牛棚兩人都未被揮出安打；龍隊洋投伍鐸先發5.2局，被揮出8支安打，失5分吞敗，龍隊終止大巨蛋6連勝。

羅戈 兄弟 中職

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