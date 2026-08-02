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棒球／郭智輝落選棒協理事長 經濟部前部長吐露心聲

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
郭智輝落選棒協理事長，發表聲明「坦然接受，也虛心檢討」。圖／郭智輝辦公室提供
郭智輝落選棒協理事長，發表聲明「坦然接受，也虛心檢討」。圖／郭智輝辦公室提供

中華棒球協會第14屆理事長選舉結果出爐，經濟部前部長、科技企業家郭智輝無緣獲選。

郭智輝今天發表聲明「坦然接受，也虛心檢討」，強調職務可以不同，初心始終不變。

郭智輝聲明全文如下：

「各位棒球界的前輩、球員、教練，以及所有關心台灣棒球的朋友，大家好。

中華棒球協會改選已圓滿完成。首先，我誠摯恭賀新任理事長及所有當選的理、監事，也衷心感謝每一位在這段期間給予我支持、鼓勵、提醒與建議的朋友。無論結果如何，這份情誼，我都將永遠銘記。

這次我未能獲得足夠支持競逐理事長，是我努力仍有不足，我坦然接受，也虛心檢討。選舉有勝負，但對台灣棒球的責任沒有輸贏；尊重制度、尊重結果，是每一位棒球人都應共同珍惜的價值。

參與這次改選，我最大的收穫，不是多了多少支持，而是讓更多人開始關注運動科學、球員養成、國家隊常態化與現代治理的重要性。我深信，只要方向正確，即使今天沒有完成，也終將成為台灣棒球持續進步的一部分。

棒球是一代又一代人的接力，而不是任何一個人的舞台。未來，只要對台灣棒球有益，我都願意持續投入，支持基層、協助教練、陪伴球員，結合企業資源與專業能力，為台灣棒球盡一份心力。

我要特別感謝所有支持我的朋友。你們給我的，不只是選票，而是信任；這份信任，不會因一次選舉而改變，反而會成為我繼續前行的力量。

最後，我衷心祝福新一屆棒協會務順利、團結合作，帶領國家隊再創佳績。若台灣棒球需要我，我一定義不容辭；若台灣棒球能夠因此更好，就是我最大的欣慰。

勝負屬於今天，棒球屬於未來；職務可以有不同，初心始終不變。讓我們一起為下一個世代的台灣棒球，繼續努力。謝謝大家。」

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