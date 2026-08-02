棒球／辜仲諒獲聘棒協名譽理事長 未來目標爭取WBSC會長

中華棒球協會新任理事長出爐，中信育樂公司副總經理周玲妏成為棒協首位女領導人，原任理事長辜仲諒完成8年任務，獲聘成為名譽理事長，未來目標將爭取世界棒壘球總會（WBSC）會長。

棒協秘書長林宗成表示，今天棒協理監事會議已經正式通過，辜仲諒成為名譽理事長，感謝他對棒界的長期貢獻。

辜仲諒從2022年起擔任WBSC副會長，林宗成表示，下任會長將在2029年改選，辜仲諒未來3年將全力爭取這個職務；另外，辜仲諒也是現任亞洲棒球總會會長，將在11月進行改選，他會繼續努力爭取第3任會長職務。

林宗成表示，辜仲諒已經完成8年棒協理事長任期，未來仍會全力支持棒界，也希望更多年輕企業家參與「台灣棒球」這個大家庭。

林宗成認為，辜仲諒任內很大貢獻是「尊重技術」，放手讓老國手林華韋、葉志仙負責這一塊，在基層棒球進行改革；黑豹旗全國高中棒球大賽已經進行多年，明年起也構想擴大到國中，未來再到國小階段，形成全面三級賽事。