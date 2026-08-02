棒球／首位女性棒協理事長誕生 周玲妏綽號「周董」個性直率、坦言頭還在暈

中華民國棒球協會今天改選，中信育樂公司副總經理周玲妏當選第14屆棒協理事長，今年58歲的她成為史上首位女性棒協理事長。人稱「周董」的周玲妏個性直率、豪爽，也是民進黨立委邱議瑩的好姐妹，過去擔任高雄市政府觀光局長時很會找資源，頗受高雄市長陳其邁重用。

「我頭還在暈！」周玲妏坦言，投票出爐已經數小時，她還是不太習慣突然在24小時之內爆紅，只覺得接下來自己責任很重大，需要一點時間適應。

高雄政壇人士對周玲妏不陌生，因為她是政治世家出身，過去曾任四屆高市議員，父親周平德是總統府前國策顧問，早年曾因「美麗島事件」入獄。周玲妏與立委邱議瑩自幼熟識，兩人年齡相近，加上父親都是政治受難者，所以交情甚深，周去年曾站出來幫邱議瑩拚高雄市長初選。

地方人士說，周玲妏個性「大剌剌」、不拘小節，熟識她的人均暱稱她一聲「周董」。周不僅與邱議瑩交好，也跟高雄市長陳其邁交情甚篤。

陳其邁2020年上任後延攬「愛吃、愛玩」的周玲妏擔任觀光局長，不過後來她對於一板一眼的公務體系有點吃不消， 2022年12月轉任高雄市工商發展投資策進會總幹事，後來再度離職，並勇於接受新挑戰，成為中信育樂公司副總經理。

周玲妏過去曾擔任過前立委盧修一及前副總統呂秀蓮的國會助理，當年在任職「菲夢絲」企劃部，「最佳女主角換人做做看」這句風靡一時的文案出自她與團隊之手，更開過公關公司、擔任過旅行社董事長，從事過的行業很多元。