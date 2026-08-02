棒球／周玲妏當選棒協理事長 經濟部前部長郭智輝無緣出線

中信兄弟隊昨天在台北大巨蛋以1：4不敵味全龍隊，吞下對戰9連敗，不過游擊手江坤宇近況不錯，此役4打數2安打，連續5場比賽安打寫下本季最佳紀錄；他也認為味全龍隊張政禹、台鋼雄鷹隊曾子祐成為金手套獎競爭對手，對個人和整個環境都是好事。

2026-08-02 15:06