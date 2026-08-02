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棒球／周玲妏當選棒協理事長 經濟部前部長郭智輝無緣出線
中華棒球協會第14屆理事長選舉結果出爐，中信育樂公司副總經理周玲妏確定當選，成為棒協首位女領導人，最近動作積極的經濟部前部長、科技企業家郭智輝無緣獲選。
周玲妏曾任高雄市議員、高雄市觀光局長，2024年加入中信育樂公司。
中華棒協指出，上午先由會員大會投票選出新任理事與監事，3位有意角逐理事長的人選林華韋、郭智輝、周玲妏都當選理事，下午由新任理事與監事選出常務理事與常務監事，新任理事當選者如下：
運動員理事7席：楊清瓏（211票）、陳江和（194票）、黃泰龍（177票）、林華韋（168票）、葉志仙（161票）、黃士魁（151票）、龔榮堂（124票）。
個人與團體會員理事24席：周玲妏（251票）、辜仲諒（240票）、張廖萬山（239票）、陳國恩（219票）、張登瑞（219票）、張大鵠（215票）、林美吟（183票）、高人傑（182票）、蘇泰安（182票）、邱名璋（177票）、康正男（167票）、鍾富瑋（167票）、劉志威（164票）、陳炳甫（162票）、張滄彬（151票）、陳献榮（151票）、戴極昇（145票）、蔡明堂（124票）、游本力（115票）、柳宗義（112票）、陳雨鑫（104票）、郭志恆（103票）、廖立欣（88票）、郭智輝（76票）。
31位理事當選後， 再互選9位常務理事，由周玲妏、鍾富瑋、張大鵠、葉志仙、張廖萬山、林華韋、辜仲諒、高人傑、葉志仙。
最後由常務理事選出1人擔任理事長，周玲妏最終當選。
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