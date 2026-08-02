中職／江坤宇連5場安打本季最長 張政禹、曾子祐相爭金手套有看頭

中信兄弟隊昨天在台北大巨蛋以1：4不敵味全龍隊，吞下對戰9連敗，不過游擊手江坤宇近況不錯，此役4打數2安打，連續5場比賽安打寫下本季最佳紀錄；他也認為味全龍隊張政禹、台鋼雄鷹隊曾子祐成為金手套獎競爭對手，對個人和整個環境都是好事。

江坤宇從7月26日對戰統一獅隊起，最近5戰都出現安打，這段期間合計20打數9安打，打擊率升至2成83也是本季最高。

龍隊總教練葉君璋肯定張政禹的守備表現，強調不會輸給江坤宇，這點獲得江坤宇認同，他說：「張政禹場上有些動作，自己不一定做得到，我們守備風格也不太一樣，他有些動作比較花式，而我比較基本。」

江坤宇談到平鎮高中學弟曾子祐也說，他從高中到現在都是很好的選手，對他的好表現不意外，自己最在意是要一年比一年進步，也清楚仍有不足之處，希望繼續尋求突破。

兄弟今天在大巨蛋對龍隊進行3連戰最後一戰，必須全力避免系列賽遭橫掃，江坤宇擔任先發6棒游擊手；兄弟本季在大巨蛋表現不佳，出賽16場只有4勝12敗，包括最近4連敗，在此進行的龍象大戰只有1勝6敗。