中職／味全龍好戰績洋將、球員心態是原因 特別點代打成功率

中職味全龍隊今年目前為止維持好戰績，談起今年的不同，總教練葉君璋點出洋將、球員打擊心態成熟是原因，也特別點出代打成功率，過去代打好像只是換一個人打，今年都能有適時表現。

龍隊去年全年度戰績排名以第5名作收，今年球季打出不同的表現，拿下上半季冠軍，目前全年度戰績排名第1，近期4連勝，下半季賽前18場比賽打完，戰績11勝7敗，下半季戰績排名僅次於樂天桃猿隊。

葉君璋談起今年球季的不同表示，今年的洋將表現穩定，是跟過去兩年最大的差別，再來就是球員打擊的心態更成熟，加上感受到很好的氛圍，球員展現自信心，有辦法隨時將狀態調整到最好，也是很大的原因。

葉君璋還另外點出在代打部分的表現，「過去代打好像只是換一個人打，今年都能有適時表現」。根據數據，龍隊今年團隊代打成績，打擊率3成24，敲出23支安打包括2發全壘打，有16分打點，數據都是6隊最佳。

至於龍隊與中信兄弟對戰有明顯的對戰優勢，葉君璋則表示，兄弟還是威脅性很強的球隊，只是運氣比較不好，關鍵時刻就是缺重要的一支，這種狀況龍隊過去也有遇過，打得好也沒有用，就是沒辦法得重要的那1分。