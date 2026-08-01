棒球／英國女子棒球隊首度稱霸歐洲 8月赴台爭奪世界盃

英國女子棒球國家隊去年在歐洲女棒錦標賽首度奪冠，刷新隊史紀錄，8月將代表歐洲地區，征戰在台南舉行的世界盃分組賽，期間將與台灣爭奪晉級決賽資格。

英國女子棒球國家隊（GB Women's National Team）成員都不是職業球員，平時另有正職，包括科學家、軟體工程師，但對棒球的熱情讓她們得以克服各種有形、無形的挑戰，去年在歐錦賽稱霸歐洲，世界排名躍升至第15。

然而，在23至27日於台南亞太國際棒球訓練中心副球場舉行的世界棒壘球總會（WBSC）世界盃女子棒球分組賽，英國隊將出戰世界排名前10的勁敵日本、委內瑞拉、台灣、古巴；對手之中，唯一世界排名遜於英國的，是菲律賓。

一旦在台南分組賽成功搶進前3名，英國隊將晉級明年在美國登場的決賽。英國隊內野教練、來自台灣的賴炘延告訴中央社，他的最大心願是見證英國與台灣「一起晉級」。

值得一提的是，今年是世界盃女棒分組賽首度在台灣舉辦，對台灣女棒發展別具意義。

●英國女棒總教練：球員的專業堅持激勵所有人

英國女棒國家隊總教練索雷契多（Pietro Sollecito）曾在美國擔任職棒教練。比較指導職業和非職業球員在手段、心態上的主要差異，索雷契多透露，他數年前選擇離開職棒圈，一大原因是身為教練，他「受夠了」所謂的球星文化和球員階級金字塔。

索雷契多說，明星球員往往將眾人的注目與呵護視為理所當然；特別是在美國，棒球運動日益「個人主義至上」，棒球的「團體運動」本質，似乎已被各界對個別球員的高度關注掩蓋。

「我非常希望在退休之前，還能夠有這麼一次機會，感受什麼叫『少一點自私』，親身體會一個團隊可以如何齊心協力，共同往一個明確目標邁進、一同腳踏實地達成一件事。」索雷契多告訴中央社，比較各教練職缺後，他認為英國女棒國家隊是最佳選擇。

索雷契多顯然沒有失望。他提到，作為女子棒球隊，在普遍男性掛帥的國際棒球界，驅動英國女棒勇往直前的一大動機是，憑實力向各界證明「我們做得到」。

索雷契多強調，英國女棒完全沒有職業球員，但專業精神是百分之百。她們在各自的從業領域是專業人員，面對棒球也秉持專業人員應有的客觀分析思維和實事求是態度，且善於「智謀」，得勝之道包括積極發現、提出問題並討論，不滿足於「聽令照辦」。

他指出，這些女性球員無論做任何事都有野心要達成個人設定的目標。她們的企圖心和專業堅持感染、激勵所有人，從教練到行政人員因此都不得不自我督促，以免自己「配不上」這些球員。

在這樣的環境中，團隊成員對彼此而言是進步的動力、成功的夥伴。索雷契多說，這樣的經驗實在是「太棒了」。

●女子運動不容易 球員得花數倍力氣證明能力

雖然棒球運動人口近10年在英國有所成長，美國職棒大聯盟（MLB）2019年起在倫敦舉辦例行賽事也有助推廣棒球運動，但棒球在英國仍是相對小眾的運動項目，這讓女性球員更顯得是小眾之中的小眾。

在英國，女性與男性球員同隊出賽，是常見現象。也就是說，若女性熱切希望上場比賽，她們必須與人數較多，且在速度、力量等指標具先天優勢的男性球員競爭機會。然而，僅僅是說服他人相信女性不只有能力打球，而且可以打得很好，她們就得用上較男性多出數倍的力氣。

此外，女性球員光是在取得尺寸、規格適當的運動裝備這個基本問題上，就經常遭遇困難。

英國女棒國家隊投手凱瑟琳．阿姆斯壯（KatherineArmstrong）自認好勝心強，但歷來面對俱樂部或球場上各類「熱心人士關懷」、探問她是否需要「幫助」，她已學會「發揮包容心與同理心」，試著善意解讀對方不過是太少見到女性球員。

凱瑟琳告訴中央社，她曾多次遭遇被他人以友善口吻詢問，是否需要教她如何投、接球。此外，她感受到在同時有男、女性球員的環境，女性的意見常被視為次要，被徵詢的次數明顯較男性少。

凱瑟琳甚至曾遭遇地方球隊不放心把投手任務交給她。她當時的回應很簡單：「我是英國國家隊的投手，很希望能有機會將英國國家隊的標準運用在（地方球隊）這裡。」

儘管依然有種種不容易，凱瑟琳告訴中央社，對女性球員的先入為主認知和偏見，如今已明顯減少。整體而言，在英國，女子棒球運動發展普獲各方支持，包括男性球員、教練、各級協會以及女性球員的親密家人。

●將攜7個月大寶寶赴台比賽 親友是重要支持

凱瑟琳可謂英國女棒國家隊最鮮明的「女力」象徵之一。儘管曾經歷極度不適的懷孕初期症狀，她堅持打球到懷孕第36週（產前一個月），產後第7週即逐步重返球場。8月赴台出賽，她將帶著7個月大的兒子，隨行伴侶將在場邊照顧寶寶，機動配合凱瑟琳和孩子的時間表。

無論是訓練或比賽，凱瑟琳從未放棄親餵母乳。她說：「有時候，我上場打球前一秒，是在餵奶。這的確是個挑戰，但非常值得。」

凱瑟琳說，有句諺語是「育兒需舉全村之力」，她感受到自己確實享有「全村」支持，儘管在歷經因為照顧嬰兒而難眠的夜晚後，確實精疲力竭。

另一位球員、出身菲律賓的英國女棒國家隊外野手莉茲德拉帕茲（Lhiez Dela Paz）是3名青少年的媽媽。她告訴中央社，同樣出身菲律賓的丈夫是她的頭號球迷；雖然她時常帶著小孩參加訓練，但若沒有丈夫的全力支持，她可能很難在全職工作、家庭和運動事業之間取得如此美好的平衡。

●女性球員優勢：韌性、智慧、意志力、勇於挑戰

凱瑟琳認為，女性球員一般在「速度」和「力量」不如男性球員，但這絕不構成輕忽女性球員優勢的藉口。「速度」和「力量」不如男性，這不意味女性必然「比較弱」，更不意味女性在理解棒球方面必然有障礙，而是女子棒球會有不同的表現力，在戰略和戰術層次自成特色。

接受中央社專訪的英國女棒國家隊成員一致同意，女性球員自有優勢。莉茲提到，女性往往被社會期待承擔多重責任，這促使女性在身心靈方面必須非常強韌，僅是在「心理素質」方面，女性可能就普遍優於男性球員。她認為，「成為母親反而讓我更強大」。

凱瑟琳則說，女性「不畏提問」是一大優勢。至少在英國女棒國家隊，球員踴躍發問；對她們而言，沒有什麼問題是不能、不該問的。

凱瑟琳笑稱，教練團曾問：「妳們到底為何有這麼多問題？」然而，正是因為懂得提問，「我們更能聰明打球」。

總教練索雷契多告訴中央社，近5年來，英國女棒國家隊最大的轉變在從執著於「如何贏球」，提升至專注於「找到正確方法、正確人才」。

索雷契多說，與其糾結於一次失誤或失分，不如找到正確方法，「讓它們（方法）自己說話」。

英國女棒國家隊捕手、正職為中學科學教師的亞緹．赫伯特（Artie Herbert）想告訴有興趣挑戰棒球運動的女性，女性「一直是棒球歷史的一部分」；而隨著有越來越多國家組成女棒國家隊，「參加高水準棒球賽事的機會正在增加」。

其他受訪球員則提到，就算眾多男性球員認為獲選出賽是他們的「應得權利」，就算別人不相信女子棒球有可觀之處，「妳也必須相信自己」。過程中，總會有人告訴女性，她們有太多「不足」：不夠強壯、不夠快、不夠高大，無論如何就是「不夠好」。

莉茲想對（潛在）女性球員說，不必在乎這些言論，「我們完全不需要為追求個人夢想感到愧疚或抱歉」。

此外，追夢永遠不嫌晚。莉茲說，她數年前從女性只能在壘球（softball）有所發揮的菲律賓移居英國，終於有機會認真打棒球，但當時已是2021年下半年。如今身為3個小孩的媽媽，她將代表英國和整個歐洲征戰世界盃，這完全是「始料未及」。

莉茲強調，「持續努力就對了；每一場比賽、訓練，每一次失敗和成功，都是在形塑妳最終將成為什麼樣的球員」。

英國女子棒球國家隊8月將到台灣，代表全歐洲征戰在台南舉行的世界盃分組賽。捕手亞緹赫伯特（Artie Herbert）說，女性一直是棒球歷史的一部分，女棒的未來只會越來越精彩。圖／中央社（英國女子棒球國家隊／Jody Davies Photography提供）