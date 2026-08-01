日職／林安可追平二壘打立大功 西武教頭：已是球隊不可或缺的存在

西武獅隊台灣外野手林安可，今天對上歐力士之戰擔任先發第3棒，在7局下敲出追平比數的二壘打，最終西武也以4：1打下勝利，西武總教練西口文也賽後也大讚林安可的表現，「已經是球隊不可或缺的存在。」

林安可今天前兩打數分別靠觸身球、四壞球保送上壘，7局下球隊0：1落後，林安可在1出局一壘有人時，面對歐力士第2任投手山崎颯一郎，掌握154公里的直球揮出追平二壘打，還趁傳上三壘，林安可提到：「當下一壘有人，想要讓跑者推進，想著要想辦法打到球。」

林安可攻佔三壘後被換代跑，之後三壘上的仲田慶介靠著歐力士捕手若月健矢接球失誤回到本壘攻下超前分。西武接著在8局下追加2分保險分，賽後戰績也重回太平洋聯盟第2的位置。

根據日本媒體《東京體育》報導，西口文也賽後談起林安可的關鍵安打時表示，「在我們無論如何都需要得分的時候，他真的打得很好，最近總是在關鍵時刻敲出安打，已經是球隊不可或缺的存在。」