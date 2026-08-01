中職／光總稱悍將「有回到像之前較好的狀況」 孔念恩鎖定單季80安

富邦悍將隊今天投、打都有發揮，以3：1擊敗台鋼雄鷹，回到新莊主場打下2連勝，也走出下半季墊底的低谷，總教練後藤光尊認為，現在球隊有回到像之前比較好的狀況，「再來就是繼續保持下去。」

悍將隊此戰由洋投魔力藍繳出先發7局失1分的好投，加上孔念恩單場3安「猛打賞」演出，後藤光尊賽後直言，今天比賽的功臣，「投手就是魔力藍、打者就是孔念恩。」

此戰贏球後，悍將下半季戰績7勝10敗，讓中信兄弟以6勝11敗獨居聯盟墊底，對此後藤光尊坦言，自己其實不是很在意球隊的排名，「比較注重比賽內容，那希望可以把好的東西繼續維持，畢竟下半季還有滿多比賽。」

孔念恩獲媒體票選成為此戰的單場MVP，今天擔任開路先鋒，面對台鋼雄鷹本土王牌黃子鵬，單場揮出3支安打，包括1支二壘打，還有1分打點。他提到：「今天就是按照教練的策略走，因為知道（黃）子鵬學長對我比較多滑球、曲球之類的，今天就想辦法把球往反方向打。」

靠著今天的猛打賞表現，孔念恩本季打擊率突破3成，至今合計出賽51場，172打數敲53支安打，他也說，原本自己有設定希望能達成單季百安，但日前因傷休了一段時間，因此把目標下修至80支安打。

距離例行賽結束還有43場比賽，孔念恩目前距離80安的目標差27支，他說：「現在都要求自己想辦法一場比賽要一支安打。」