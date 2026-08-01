中職／郭天信擊球穩定累積9轟 葉總笑喊：小心喔魔鷹

中職味全龍隊野手郭天信連兩場開轟，目前累積9轟，龍隊總教練葉君璋表示，證明擊球穩定的重要性，笑喊：「小心喔！魔鷹」，說不定郭天信有機會挑戰全壘打王。

龍隊野手郭天信今天與中信兄弟比賽，5局下敲出陽春砲，連兩場出賽開轟，單場4打數敲雙安，貢獻2分打點，助隊以4比1搶勝。

郭天信目前9轟持續推高個人生涯單季新高，在全壘打排行榜與富邦悍將范國宸並列第4，目前的全壘打王為台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）的13轟。

被問起對於本季郭天信全壘打產量是否訝異，龍隊總教練葉君璋坦言意外，但表示這證明全壘打不需要揮很大力，也可以成為很好的全壘打者，美職也有很多類似的例子，身材沒有很大隻的球員，也可以打全壘打，擊球穩定很重要。

葉君璋表示，觀察郭天信本季的攻擊型態，近期這幾支全壘打，感覺打得更輕鬆、球就打出去了，狀況不好的時候也有辦法適時調整，可能是力量變大了。

葉君璋賽前就曾笑說，說不定照這樣打下去，就被郭天信打成全壘打王，賽後更開玩笑喊話：「小心喔！魔鷹」。