快訊

女子慘遭下藥性侵 竟是男友舅舅下的手…他上訴二審認罪改判9年

熊本強震最暖一幕！19歲青年兩度冒死鑽廢墟 瓦礫堆中救回2命

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／梅賽鍶8局優質先發龍4連勝 葉總點用球數精簡關鍵

中央社／ 台北1日電
中職味全龍隊延續連勝氣勢，洋投梅賽鍶（Cristopher Mercedes）（圖）以91球主投8局僅失1分，優質先發助隊以4比1擊敗中信兄弟。（味全龍提供）中央社
中職味全龍隊延續連勝氣勢，洋投梅賽鍶（Cristopher Mercedes）（圖）以91球主投8局僅失1分，優質先發助隊以4比1擊敗中信兄弟。（味全龍提供）中央社

中職味全龍隊延續連勝氣勢，郭天信連兩戰開轟，梅賽鍶8局失1分優質先發，助隊以4比1擊敗中信兄弟、近期4連勝；梅賽鍶用球數精簡，總教練葉君璋點出控球和速度發揮是關鍵。

龍隊今天繼續在台北大巨蛋迎戰兄弟隊延續對戰優勢，龍隊4局下突破兄弟先發投手伍立辰，1人出局後劉基鴻率先敲出安打，李凱威二壘打推進，劉俊緯適時安打幫助球隊先馳得點，王順和高飛犧牲打送回球隊第2分。

龍隊5局下郭天信陽春砲添分，為個人本季第9轟，連兩場出賽開轟，距離單季10轟目標只剩一步；龍隊7局下再有攻勢，王順和四壞保送上壘，陳子豪安打推進，郭天信補上安打，替球隊多添1分保險分。

龍隊先發洋投梅賽鍶（Cristopher Mercedes）前7局僅被敲出4支安打，展現壓制力，8局上續投有狀況，接連被高宇杰、宋晟睿、張士綸敲出安打，因滾地球失掉1分，接著製造滾地球雙殺，沒有擴大失分危機。

梅賽鍶總計用91球投8局，被敲出7支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，連兩場優質先發，拿下個人本季第9勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

梅賽鍶近兩場出賽都有用球數精簡的特色，總教練葉君璋表示，這幾場比賽觀察控球蠻不錯的，想要的位置都有辦法投到，之前會有降速的情形，這兩場的速度也比過去好。

8局雖然有危機，但葉君璋表示，梅賽鍶都能把球控在不好攻擊的位置，讓打者沒辦法太有效攻擊、守住局面。至於是否有考慮讓梅賽鍶完投9局，葉君璋則認為，球隊有拚季後賽空間，目前最重要的是維持球員的健康，用球數都會控管。

梅賽鍶自認這兩場做的好的地方是場上維持平靜、冷靜，保持積極度，展現最好的水準，至於是否想過9局續投，他笑說：「感覺應該可以了。」

拿下個人本季第9勝，梅賽鍶也表示，如果有機會單季10勝很開心，但還是一樣做好自己的工作，每場比賽都把最好的狀態帶到場上。

梅賽鍶 葉君璋 郭天信

延伸閱讀

中職／陳子豪31歲生日敲致勝轟 龍隊3：1賞悍將4連敗

中職／近12次過招11次龍吞象 葉總：兄弟今年狀況真的不好

中職／劉基鴻攻守都更成熟 妨礙跑壘葉總認為無法避免

韓職／王彥程再繳7局失2分優質先發 本季9勝並列聯盟勝投王

相關新聞

中職／因好球帶動怒 魔鷹：想像工作快完成卻被主管亂塗鴉給毀了...

針對昨天與富邦悍將隊之戰的頗具爭議的好壞球判定，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹今天賽前談及此事，先是語帶笑容地直呼「裁判永遠是對的」，之後忍不住道出真心話，「想像一下你寫的作品已經幾乎完成，交給主管時卻被用蠟筆亂塗一通，毀了你整天的心血⋯⋯。」

中職／「勝投怪盜」新手套初登場就啟動技能 張奕：真的很玄！

富邦悍將隊投手張奕昨天再次啟動「勝投怪盜」技能，對上台鋼雄鷹隊雖在7局上被魔鷹轟出超前滿貫砲，但靠著隊友在下半局再逆轉局面，收下本季第5勝，繡有「勝投怪盜」的新手套在例行賽「初登場」就發功，讓他也直呼：「好玄！」

棒球／不是林華韋、郭智輝？中信周玲妏有望成首位棒協女理事長

棒球協會2日改選理事長，原本傳出前富邦悍將隊領隊林華韋、前經濟部長郭智輝宣布要競逐，但傳出中國信託育樂公司副總周玲妏成為黑馬，有望接棒現任理事長辜仲諒，成為棒協史上首位女性理事長。

日職／接受身體衰退現實！陽岱鋼淚灑引退記者會 稻葉篤紀驚喜現身

效力Oisix新潟的台灣外野手陽岱鋼今天在新潟市內飯店舉行引退記者會，正式說明本季結束後結束現役球員生涯的決定。這名曾效力北海道日本火腿鬥士與讀賣巨人的39歲老將，從台灣赴日追夢，在異鄉展開長達21年的職棒旅程，如今帶著眼淚與感謝向球場告別。

中職／郭天信擊球穩定累積9轟 葉總笑喊：小心喔魔鷹

中職味全龍隊野手郭天信連兩場開轟，目前累積9轟，龍隊總教練葉君璋表示，證明擊球穩定的重要性，笑喊：「小心喔！魔鷹」，說不...

中職／梅賽鍶8局優質先發龍4連勝 葉總點用球數精簡關鍵

中職味全龍隊延續連勝氣勢，郭天信連兩戰開轟，梅賽鍶8局失1分優質先發，助隊以4比1擊敗中信兄弟、近期4連勝；梅賽鍶用球數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。