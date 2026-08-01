中職／梅賽鍶8局優質先發龍4連勝 葉總點用球數精簡關鍵

中職味全龍隊延續連勝氣勢，郭天信連兩戰開轟，梅賽鍶8局失1分優質先發，助隊以4比1擊敗中信兄弟、近期4連勝；梅賽鍶用球數精簡，總教練葉君璋點出控球和速度發揮是關鍵。

龍隊今天繼續在台北大巨蛋迎戰兄弟隊延續對戰優勢，龍隊4局下突破兄弟先發投手伍立辰，1人出局後劉基鴻率先敲出安打，李凱威二壘打推進，劉俊緯適時安打幫助球隊先馳得點，王順和高飛犧牲打送回球隊第2分。

龍隊5局下郭天信陽春砲添分，為個人本季第9轟，連兩場出賽開轟，距離單季10轟目標只剩一步；龍隊7局下再有攻勢，王順和四壞保送上壘，陳子豪安打推進，郭天信補上安打，替球隊多添1分保險分。

龍隊先發洋投梅賽鍶（Cristopher Mercedes）前7局僅被敲出4支安打，展現壓制力，8局上續投有狀況，接連被高宇杰、宋晟睿、張士綸敲出安打，因滾地球失掉1分，接著製造滾地球雙殺，沒有擴大失分危機。

梅賽鍶總計用91球投8局，被敲出7支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，連兩場優質先發，拿下個人本季第9勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

梅賽鍶近兩場出賽都有用球數精簡的特色，總教練葉君璋表示，這幾場比賽觀察控球蠻不錯的，想要的位置都有辦法投到，之前會有降速的情形，這兩場的速度也比過去好。

8局雖然有危機，但葉君璋表示，梅賽鍶都能把球控在不好攻擊的位置，讓打者沒辦法太有效攻擊、守住局面。至於是否有考慮讓梅賽鍶完投9局，葉君璋則認為，球隊有拚季後賽空間，目前最重要的是維持球員的健康，用球數都會控管。

梅賽鍶自認這兩場做的好的地方是場上維持平靜、冷靜，保持積極度，展現最好的水準，至於是否想過9局續投，他笑說：「感覺應該可以了。」

拿下個人本季第9勝，梅賽鍶也表示，如果有機會單季10勝很開心，但還是一樣做好自己的工作，每場比賽都把最好的狀態帶到場上。