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中職／威克攻破獅隊終結者 猿隊延長賽10局3：2再勝獅隊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
猿隊洋砲威克攻破獅隊終結者鍾允華，敲回致勝一擊，終場猿隊就以3：2勝出。記者余承翰／攝影
猿隊洋砲威克攻破獅隊終結者鍾允華，敲回致勝一擊，終場猿隊就以3：2勝出。記者余承翰／攝影

樂天桃猿昨天在台南亞太棒球場以1：0完封統一獅隊，今天兩隊繼續上演激戰，猿隊領先2分卻被追平，雙方鏖戰到延長賽10局，猿隊洋砲威克攻破獅隊終結者鍾允華，敲回致勝一擊，終場猿隊就以3：2勝出，讓獅隊吞下3連敗。

獅隊今天推出21歲投手周彥農先發，是他本季首場、生涯第4場一軍出賽。猿隊馬傑森先在2局上揮出三壘打送回第1分，4局上二壘有人時再揮出安打，替球隊打下2：0領先。周彥農留下先發4局失2分的表現，靠隊友替他逃過敗戰。

猿隊先發投手曾家輝則是前4局沒有失分，5局下先被敲二壘打，再讓陳傑憲擊出高飛犧牲打失1分。

獅隊20歲新秀內野手全紹凱生涯第2場一軍出賽，今天先在2局下敲出生涯首安，6局下再揮出追平比數安打，生涯首打點就價值連城，幫助獅隊將戰局扳成2：2平手。

兩隊正規賽9局打完仍難分勝負，進入延長賽突破僵局制。獅隊在10局上推出守護神鍾允華登板，猿隊威克在1出局後敲出右外野安打，打下超前分，也成為此戰勝利打點。10局下猿隊陳冠宇登板連抓3個出局數，守住勝利。

猿隊先發投手曾家輝今天主投6局，被敲出8支安打，有3次四死球保送，失2分，無關勝敗。莊昕諺第8局登板，後援2局無失分，拿下本季第2勝。

中職 鍾允華 樂天桃猿

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