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日職／林安可敲追平二壘打振臂慶祝 西武4：1擊敗歐力士

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日職西武隊台灣外野手林安可今天對上歐力士隊單場3度上壘，包括在7局下敲出追平比數的二壘打，替西武隊開啟逆轉的機會。記者余承翰／攝影
日職西武隊台灣外野手林安可今天對上歐力士隊單場3度上壘，包括在7局下敲出追平比數的二壘打，替西武隊開啟逆轉的機會。記者余承翰／攝影

日職西武隊台灣外野手林安可在明星賽後連兩戰展現好手感，昨天單場敲雙安，今天對上歐力士隊單場3度上壘，包括在7局下敲出追平比數的二壘打，替西武隊開啟逆轉的機會，終場西武也以4：1拿下勝利。

西武獅在明星賽後在主場與歐力士隊展開3連戰，昨天林安可擔任先發第5棒、左外野手，4打數敲出2支安打，還選到1次保送上壘，但西武最終在延長賽11局以4：5落敗。

今天林安可繼續先發上陣，棒次調整至第3棒，並且被排為指定打擊，面對歐力士隊先發洋投傑利（Sean Hjelle），首打席挨觸身球，3局下則是選到四壞球保送上壘，接著在5局下擊出二壘滾地球形成雙殺打。

西武前5局打完僅敲出2支安打，都是自蛭間拓哉擊出，而先發投手渡邊勇太朗前5局也無失分，直到6局上被中川圭太敲出高飛犧牲打失1分，讓西武陷入0：1落後。

西武打線則在7局下展開反攻，面對歐力士牛棚投手山崎颯一郎，蛭間拓哉敲出個人單場第3支安打，林安可接著上場，掃出左外野方向的二壘打，一棒將比數追平，而他過二壘後還趁傳直闖三壘，他也罕見地小小振臂慶祝。

林安可將比數追成1：1平手，之後就被換下場，由仲田慶介上場代跑，西武洋砲尼文（Tyler Nevin）接著擊出三壘滾地球，仲田慶介因捕手接球失誤跑回西武超前分。西武接著在8局下再添2分險分，收下比賽勝利。

林安可此戰4次打擊機會3度上壘，獲2次四死球保送，並在7局下敲出追平安，打擊率上升至2成29。

歐力士 西武 林安可

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