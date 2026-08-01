日職／洋砲威克敲致勝安 桃猿延長賽氣走獅隊奪2連勝

中職樂天桃猿今天靠著洋砲威克在10局上敲出致勝安打，搭配鐵牛棚聯手守成，終場在延長賽以3比2氣走統一獅，不僅拿到2連勝，更順利保持下半季龍頭寶座。

桃猿今天持續在客場與獅隊正面交鋒，2局上捕手宋嘉翔擊出安打後，下一棒馬傑森立刻補上右外野三壘安打，幫助球隊先馳得點，搭配4局上靠著馬傑森把握得點圈機會，掃出右外野平飛安打，讓桃猿再下一城，手握2比0領先。

然而，桃猿先發投手曾家輝在5局下出現亂流，被首棒打者邱智呈扛出長打後，接著因陳傑憲的高飛犧牲打而丟分，6局下則是挨了潘傑楷、全紹凱的安打串連，導致比分遭到扳平。

在牛棚蘇俊璋、莊昕諺及時踩住煞車情況下，桃猿將戰局逼進延長賽，而洋砲威克（Adam Walker）在10局上揮出致勝安打，幫助桃猿突破僵局、重新要回領先優勢，加上守護神陳冠宇在10局下頂住得點圈有人的壓力，完美封鎖對手打線，讓桃猿終場以1分之差勇奪2連勝。

值得一提的是，此役兩隊皆派出本土投手掛帥先發，其中桃猿23歲好手曾家輝繳出亮眼表現，主投6局被擊出8支安打、失2分，完成本季第5場優質先發；而獅隊身高達190公分的先發周彥農則迎來本季一軍初登板，總共投了4局失2分，另外飆出4次三振。