中職／魔力藍7局失1分+孔念恩3安猛打賞 悍將擺脫下半季墊底

富邦悍將隊下半季主場首勝昨天開張，今天在新莊球場續戰台鋼雄鷹，魔力藍繳出7局失1分的好投，加上孔念恩單場3安1打點貢獻，終場悍將以3：1勝出，用勝利迎接8月，打下近期2連勝，下半季戰績7勝10敗擺脫墊底。

碰上台鋼雄鷹本土王牌黃子鵬，悍將在3局下率先突破，孔念恩敲出安打後再盜上二壘，林澤彬揮出安打替悍將打下1：0領先。5局下悍將又有攻勢，童堉誠率先上場敲出內野安打，靠隊友推進上三壘後，孔念恩揮出左外野二壘打送回球隊第2分。

魔力藍前5局無失分，6局上投出保送後，被魔鷹、王柏融連敲2安失1分，讓比數形成1分差，但他隨即三振陳文杰，替球隊守住領先優勢。

悍將打線在6局下由張育成獲四壞球保送上壘，范國宸擊出內野滾地球，台鋼製造雙殺不成，傳一壘時發生暴傳，讓范國宸一舉衝上三壘，前役功臣董子恩再補上安打替球隊多添保險分，悍將拉開3：1領先，並一路領先至終場。

魔力藍今天先發7局用98球，被揮5支安打，有1次保送和1次觸身球，送出2次三振，僅失1分，拿下本季第7勝。孔念恩單場4打數3安打，有1分打點，本季第4度獲選單場MVP。

黃子鵬生涯第300場出賽，此戰主投6局，被敲出7支安打，投出有1次觸身球，有2K，失3分僅2分是自責分，本季先發15場有11場是優質先發，但沒等到隊友的火力支援，吞本季第4敗。