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日職／林家正二軍4安貢獻4打點 陽岱鋼代打靠失誤上壘

中央社／ 台北1日電
旅日北海道日本火腿鬥士隊台灣捕手林家正今天二軍出賽，單場敲4安貢獻4分打點。聯合報系資料照
旅日北海道日本火腿鬥士隊台灣捕手林家正今天二軍出賽，單場敲4安貢獻4分打點。聯合報系資料照

旅日北海道日本火腿鬥士隊台灣捕手林家正今天二軍出賽，單場敲4安貢獻4分打點；Oisix新潟天鵝之皇隊39歲好手陽岱鋼，代打上場靠著失誤上壘，火腿隊終場以17比2搶勝。

日職二軍例行賽，火腿隊今天與Oisix新潟天鵝之皇隊交手，火腿隊台灣捕手林家正先發蹲捕、打7棒，1局上就有貢獻，火腿隊靠著卡斯楚（Rodolfo Castro）安打先馳得點，宮崎一樹適時安打送回第2分，2人出局後林家正補上安打，送回球隊第3分。

火腿隊3局上再有攻勢，單局打了7支安打，包括林家正帶有2分打點的安打，一口氣攻下6分、拉開領先差距；林家正4局上敲出二壘方向飛球出局，5局敲出左外野方向安打，火腿5局上靠著攻勢串聯再添3分。

火腿隊6局上靠著明瀬諒介安打送回團隊第13分，7局上火腿隊靠著接連四壞保送，林家正左外野方向二壘打添分，再靠著安打、滾地球單局攻下3分；8局上火腿隊今川優馬陽春砲，林家正則敲出左外野方向飛球出局。

林家正今天手感火燙，單場6打數敲出4支安打，貢獻4分打點，跑回2得分，賽後打擊率2成91。

Oisix新潟天鵝之皇隊陣中台灣39歲旅日好手陽岱鋼今年為引退年，今天沒有先發出賽，8局下代打上場，敲出三壘方向滾地球，靠著失誤上壘。

林家正 陽岱鋼

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