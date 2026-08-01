中職／「勝投怪盜」新手套初登場就啟動技能 張奕：真的很玄！

富邦悍將隊投手張奕昨天再次啟動「勝投怪盜」技能，對上台鋼雄鷹隊雖在7局上被魔鷹轟出超前滿貫砲，但靠著隊友在下半局再逆轉局面，收下本季第5勝，繡有「勝投怪盜」的新手套在例行賽「初登場」就發功，讓他也直呼：「好玄！」

張奕昨天在7局上滿壘局面登板，但投第1球就被魔鷹轟出滿貫全壘打，讓台鋼以6：5超前。回憶那一轟，張奕認為自己沒有失投，「可能魔鷹有設定我要投卡特球，滿壘也沒辦法逃避，只能正面對決，只能說他厲害，而且打到的聲音是折到的聲音，所以他是用自己的power扛出去的，沒話說。」

魔鷹打出超前轟後，張奕回穩完成該局的投球，抓下3個出局數，依照過往的慣例，他退場後通常會直接進入休息室開始進行伸展。但昨天1分落後的局面，悍將陣中的「預言家」孔念恩又算到了，要張奕留在板凳席，「孔念恩叫我留在原地，因為我們要逆轉了。」

張奕確實聽了孔念恩的話，接著也真的見證悍將打線在7局下發動反攻，張育成二壘打追平比數，董子恩再揮出超前比數的安打，轉播畫面帶到張奕在場邊笑得合不攏嘴。今天他解釋，自己笑是因為孔念恩的預言成功，「我昨天第一次感受到，所以必須要相信他的預言。」

而昨天張奕在例行賽首次啟用秀有「勝投怪盜」字樣的新手套，就成功盜走勝投，他也直呼很玄，「第一次拿出來用就直接發揮出來，我也只能笑出來。」

雖然用新手套啟動技能，但球隊還領先時就戴著上場，他也透露有被戴培峰念了一下，「培峰就說，『你沒事不要亂拿那個手套，那個是落後的時候再拿出來用的。』學到！」