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中職／平野惠一談前役代打抉擇困難 對戰劣勢需拚盡全力

中央社／ 台北1日電
中信兄弟總教練平野惠一。報系資料照
中信兄弟總教練平野惠一。報系資料照

中職中信兄弟近期對戰味全龍隊12場吞11敗，總教練平野惠一表示，對戰劣勢不僅是龍隊，無論哪隊都需要拚盡全力。至於昨天8局上換代打有3個人選，平野惠一坦言是困難決定。

兄弟昨天與龍隊交手，5局上一度將比數扳平，但5局下又掉2分，8局上1人出局二、三壘有人機會，選擇換代打黃韋盛，結果吞下三振，下一棒張仁瑋敲出右外野方向飛球出局，兄弟1分未得，終場以2比4吞敗。

兄弟總教練平野惠一今天賽前受訪，談起昨天8局換代打的考量，透露當時3個人選分別是黃韋盛、王威晨和曾頌恩，如果當時是1分差或平手局面，會毫不猶豫的讓王威晨上場， 但2分差的情況決定會比較困難。

平野惠一表示，困難的點在需要考慮9局的比賽，當下想到曾頌恩得點圈有人攻擊數據不突出，黃韋盛擊到球的機率高，所以選擇換黃韋盛代打，結果不好教練團也有自我反省，是否直接由王威晨上場，至少可以先追1分。

兄弟昨天比賽吞敗後，近期12場與龍隊交手吞下11敗，對戰居明顯劣勢，平野惠一表示，不只是對龍隊對戰不好，現在不管對上哪一支球隊，都要拚盡全力才行，今天比賽也是要全力搶勝。

兄弟今天繼續作客台北大巨蛋與龍隊交手，兄弟派出本土投手伍立辰先發，龍隊先發投手為洋投梅賽鍶（Cristopher Mercedes）。

味全龍 平野惠一 中信兄弟

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