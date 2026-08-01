中職／因好球帶動怒 魔鷹：想像工作快完成卻被主管亂塗鴉給毀了⋯⋯

針對昨天與富邦悍將隊之戰的頗具爭議的好壞球判定，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹今天賽前談及此事，先是語帶笑容地直呼「裁判永遠是對的」，之後忍不住道出真心話，「想像一下你寫的作品已經幾乎完成，交給主管時卻被用蠟筆亂塗一通，毀了你整天的心血⋯⋯。」

魔鷹昨天在比賽中多次對好球帶有微詞，總教練洪一中也幾次走上場反應。而魔鷹9局上最後一打席遭三振後，對主審江春緯激烈表達不滿，之後被隊友帶回休息室。

今天被問及昨天的最後一打席？魔鷹反問媒體，「為什麼是問我呢？你們怎麼想？」面對接下來的相關問題，魔鷹帶著笑容都給予超正面的回答，「他判得很棒，沒有什麼好抱怨的，他是很棒的裁判，全部裡面最好的一個，我覺得他應該要去美國執法。」

被問題裁判昨天的站位，魔鷹則說：「因為我不是做這個工作的人，我不是裁判，所以我沒辦法發表什麼意見。」接著也表示，或許是自己誤會了，「他會站離捕手這麼遠，可能可以幫助他比球看得更清楚，如果是這樣的話，那他可以直接回家，在家看比賽，然後在家做出判決，你知道嗎？」

而魔鷹笑著講到後段，被問及昨天的情緒反應，他才脫下帽子、捲起袖子向媒體說，「好，好，好，現在我們就老實來講、認真講，因為很多人都會說『噢，魔鷹，不要那麼生氣嘛！』」

「現在我們就來玩一個小小的遊戲。」魔鷹接著向媒體具體地形容，「如果你今天在做自己的工作、在寫你的文章，或任何人在做他們的工作，但在工作快完成的時候，還在為了做好你的作品而努力，但你的主管跑來，用蠟筆在你的作品上亂塗，然後抹滅你一整天所有的努力⋯⋯。」邊講邊做出大力塗鴉的手勢。

「這樣的感覺是如何？想像一下，你一定感受不好對吧？所以這不只是對我而已，對所有的投手都是一樣的感覺，因為他們這天的工作可能做得比我更好，但我因為這些人的錯誤而輸了比賽，我是要怎麼贏？」

魔鷹接著說：「棒球的話，打擊、投球，這都是一門藝術，就像在畫一幅藝術作品一樣，你希望它呈現得很好，但最後在你快完成時，有人來毀了這個作品。」

魔鷹指出，會有昨天的反應，就是這麼一回事、就是這樣的感覺，但他也澄清，會有情緒就是當下的反應而已，「因為你很認真在做自己的工作，但那就是當下的反應，我不會因此在睡前想說『我的天啊，裁判！』不會，就是就是當下的失望，因為那是我，畢卡索，美麗的畫作。」

他也提到，其實自己的情緒在下了場後就沒了，回到休息室後就能和隊友輕鬆的問候、聊天、大笑，「因為那是你的工作、你的作品，你需要去保護他，你必須自己捍衛它，因為沒有其他人會幫你做這件事。」