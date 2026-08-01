聽新聞
0:00 / 0:00
中職／金手套目標放心中 張政禹感謝小孩：讓我學會慢下來
中職味全龍隊野手張政禹昨天比賽游擊防區接連秀美技，他坦言金手套是心中的目標，也提到希望展現個人風格。今年守備最大的改變影響，在於有小孩後學會任何事急不得、每個步驟慢慢來。
龍隊野手張政禹昨天在與中信兄弟比賽，單場2次游擊防區美技守備，他表示，主要是站位，當下也不確定可以抓到跑者，但全力做好可以做的事情，結果聽天由命，還好昨天結果是好的。
張政禹是龍隊內野工具人，今天賽前一軍游擊出賽63場，二壘出賽17場，三壘出賽3場。被問起可能因為工具人的定位，對爭取金手套獎項達場次門檻比較不利，他則表示，說沒有想過金手套是騙人的，這是心中的目標，如果有機會當然想要爭取，但沒有也不會有太大的失落感。
與中信兄弟游擊金手套江坤宇相比，張政禹表示，不會特別跟別人比較，大家知道江坤宇的守備很穩定，「但我希望守出我自己的風格」，可以跳很高、有很大的守備範圍，之前或許因此有比較多的失誤，也謝謝教練不斷叮嚀提醒。
張政禹自評今年守備上有所不同，主要是受到有小孩的影響，面對小孩哭鬧時，怎麼急都沒有用，學會讓自己慢下來，放在場上，知道守備急也沒有用，省略太多步驟反而會造成失誤，現在學會一步一步來，有更多的時間可以思考。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。