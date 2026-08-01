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中職／金手套目標放心中 張政禹感謝小孩：讓我學會慢下來

中央社／ 台北1日電
張政禹。圖中央社提供
張政禹。圖中央社提供

中職味全龍隊野手張政禹昨天比賽游擊防區接連秀美技，他坦言金手套是心中的目標，也提到希望展現個人風格。今年守備最大的改變影響，在於有小孩後學會任何事急不得、每個步驟慢慢來。

龍隊野手張政禹昨天在與中信兄弟比賽，單場2次游擊防區美技守備，他表示，主要是站位，當下也不確定可以抓到跑者，但全力做好可以做的事情，結果聽天由命，還好昨天結果是好的。

張政禹是龍隊內野工具人，今天賽前一軍游擊出賽63場，二壘出賽17場，三壘出賽3場。被問起可能因為工具人的定位，對爭取金手套獎項達場次門檻比較不利，他則表示，說沒有想過金手套是騙人的，這是心中的目標，如果有機會當然想要爭取，但沒有也不會有太大的失落感。

與中信兄弟游擊金手套江坤宇相比，張政禹表示，不會特別跟別人比較，大家知道江坤宇的守備很穩定，「但我希望守出我自己的風格」，可以跳很高、有很大的守備範圍，之前或許因此有比較多的失誤，也謝謝教練不斷叮嚀提醒。

張政禹自評今年守備上有所不同，主要是受到有小孩的影響，面對小孩哭鬧時，怎麼急都沒有用，學會讓自己慢下來，放在場上，知道守備急也沒有用，省略太多步驟反而會造成失誤，現在學會一步一步來，有更多的時間可以思考。

張政禹 小孩 味全龍

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