中職／新洋投杰克續拉長局數觀察 王建民評有點像李博登

中職中信兄弟新洋投杰克昨天二軍先發出賽，投3局無失分。兄弟投手教練王建民表示，杰克狀況還不到最好，會先在二軍拉長投球局數、持續觀察，認為杰克感覺有點像之前洋將李博登。

兄弟7月30日宣布簽下今年世界棒球經典賽（WBC）澳洲隊國手26歲左投杰克（JackO'Loughlin），具有美職大聯盟資歷。

杰克昨天在中職二軍首場出賽，先發對統一7-ELEVEn獅隊，總計用45球投3局，被敲出2支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速143公里，無關勝敗。

兄弟一軍投手教練王建民今天受訪表示，杰克來台後首場比賽表現還可以，具備不錯曲球，但因為有將近3週沒有實戰出賽，狀況還不到最好。

杰克今年實戰最快球速還有投到150公里，昨天出賽球速還沒完全發揮，王建民表示，會先讓杰克在二軍拉長投球局數、持續觀察，也提到杰克的感覺有點像去年球季曾效力兄弟的洋投李博登（BrandonLeibrandt）。