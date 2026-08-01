聽新聞
0:00 / 0:00
中職／新洋投杰克續拉長局數觀察 王建民評有點像李博登
中職中信兄弟新洋投杰克昨天二軍先發出賽，投3局無失分。兄弟投手教練王建民表示，杰克狀況還不到最好，會先在二軍拉長投球局數、持續觀察，認為杰克感覺有點像之前洋將李博登。
兄弟7月30日宣布簽下今年世界棒球經典賽（WBC）澳洲隊國手26歲左投杰克（JackO'Loughlin），具有美職大聯盟資歷。
杰克昨天在中職二軍首場出賽，先發對統一7-ELEVEn獅隊，總計用45球投3局，被敲出2支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速143公里，無關勝敗。
兄弟一軍投手教練王建民今天受訪表示，杰克來台後首場比賽表現還可以，具備不錯曲球，但因為有將近3週沒有實戰出賽，狀況還不到最好。
杰克今年實戰最快球速還有投到150公里，昨天出賽球速還沒完全發揮，王建民表示，會先讓杰克在二軍拉長投球局數、持續觀察，也提到杰克的感覺有點像去年球季曾效力兄弟的洋投李博登（BrandonLeibrandt）。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。