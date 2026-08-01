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棒球／不是林華韋、郭智輝？中信周玲妏有望成首位棒協女理事長

聯合新聞網／ 綜合報導
周玲妏。 聯合報系資料照
周玲妏。 聯合報系資料照

棒球協會2日改選理事長，原本傳出前富邦悍將隊領隊林華韋、前經濟部長郭智輝宣布要競逐，但傳出中國信託育樂公司副總周玲妏成為黑馬，有望接棒現任理事長辜仲諒，成為棒協史上首位女性理事長。

棒協改選有權投票總數為486票，其中個人會員424票、團體會員代表62票。據棒協公告選舉公報，36人登記參選理事。由全體會員選出31位理事、9位監事，再從理監事選出9位常務理事、3位常務監事，最後由常務理事之中選出1人當理事長，若票數相同以抽籤決定。

儘管林華韋辭去國訓中心副執行長，展現破釜沉舟之心；郭智輝也高調宣布參選，不過傳出中國信託育樂公司副總周玲妏成為黑馬，當選理事長機會濃厚。

現年58歲的周玲妏曾任高雄市議員、高雄市觀光局長。2024年加入中信育樂，如今她競選棒協理事。周玲妏提出的政見包含，落實基層偏鄉補助與運動安全、推廣社區、女棒及身障平權、深化國際少棒交流與公益外交實踐多元包容。

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