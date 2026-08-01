日職／接受身體衰退現實！陽岱鋼淚灑引退記者會 稻葉篤紀驚喜現身

效力Oisix新潟的台灣外野手陽岱鋼今天在新潟市內飯店舉行引退記者會，正式說明本季結束後結束現役球員生涯的決定。這名曾效力北海道日本火腿鬥士與讀賣巨人的39歲老將，從台灣赴日追夢，在異鄉展開長達21年的職棒旅程，如今帶著眼淚與感謝向球場告別。

陽岱鋼身穿灰色西裝、搭配粉紅色領帶出席記者會。談到引退決定，他坦言身體狀況是最大原因，「這副一直戰鬥到現在的身體，今年也努力想恢復，我做了很多事，包括增重、減重，但狀況都沒有變好。最後是和自己的身體對話後，做出這個決定。」

他也表示，自己對這個決定沒有後悔，「我覺得這樣就好了。」陽岱鋼坦言，年紀增長後必須面對身體逐漸衰退的現實，「我一邊看著現實，一邊告訴自己。頭腦覺得還能贏，但身體已經動不了，這是最大的原因。與其說有什麼做不到，不如說我覺得自己已經贏不了自己。」

陽岱鋼也透露，當他向妻子告知引退決定時，妻子的反應讓他忍不住笑出來。她對他說：「可以啊，退休之後，接下來你要負責做飯的話，就可以退休。」陽岱鋼笑說，妻子的反應很有趣，也讓這個沉重決定多了一點輕鬆氣氛。

陽岱鋼淚灑引退記者會。圖截自X

回顧職棒起點，陽岱鋼對日本火腿充滿感謝。他說，日本火腿教會他什麼是職業棒球世界，「在宿舍時每天都是棒球，早上練習、比賽、吃飯，然後再練習，晚上又繼續練習。那裡教會我，這是勝負的世界，如果不能贏過其他選手，就無法站上一軍比賽。」

2016年季後，陽岱鋼行使國內自由球員權利轉戰巨人。他坦言，加盟巨人的第1年確實花了不少時間適應，「真的需要時間才慢慢習慣。」不過他也感謝巨人給了他最好的環境，「能在最強的環境中打球，遇見很多人，我真的很幸福，也很感謝訓練員和所有幫助過我的人。」

談到在巨人受到影響最深的人，陽岱鋼特別提到坂本勇人，「棒球也是，很多事情他都教了我很多。」打擊方面，陽岱鋼也坦言，第一年赴美打出好成績的岡本和真曾經帶給他不少幫助，「雖然他年紀比我小，但只要我開問，他都會教我很多打擊上的事情，真的很感謝大家。」

陽岱鋼出身台東，赴日本福岡第一高校棒球留學，2005年在高校生選秀第1輪獲日本火腿指名，正式展開職棒生涯。2007年首次升上一軍，2011年站穩中外野先發位置，2013年以47次盜壘拿下洋聯盜壘王，2014年更轟出25支全壘打。憑藉俊足、強打與華麗守備，他幫助日本火腿在2012年奪下聯盟冠軍，更在2016年和大谷翔平等隊友攜手贏得日本一。

在日職生涯中，陽岱鋼累積出賽1322場，打擊率2成70，敲出1164支安打、105支全壘打，貢獻482分打點與141次盜壘，4度獲得外野手金手套獎。比起數字，他充滿爆發力與觀賞性的球風，更是許多球迷記憶中最鮮明的畫面。

2021年季後，陽岱鋼與巨人的5年合約到期，雖然曾收到續約報價，但他選擇離隊，之後赴美國獨立聯盟與澳洲冬季聯盟挑戰，延續球員生涯。

陽岱鋼坦言，在美國時期也曾一度想過退休，但後來接到當時Oisix新潟監督、現任巨人代理監督橋上秀樹的聯繫，對方問他「還想不想繼續打棒球」，讓他決定在2024年回到日本，加盟Oisix新潟。

記者會中，曾與陽岱鋼在日本火腿並肩作戰、目前擔任Oisix新潟大使的今浪隆博也向他提問，現場氣氛瞬間感性。今浪隆博問到，陽岱鋼離開日職後仍一路堅持現役至今，支撐他的原動力是什麼，陽岱鋼忍不住落淚，今浪隆博也跟著紅了眼眶。

陽岱鋼回答：「有些選手1年就結束，有些選手能打10年。我一路看著很多一起奮戰的夥伴離開這個世界，真的很難受。我心裡擅自有一種使命感，覺得自己也必須為了他們繼續打出表現。」

他也說，每一年都可能有人離開，下一個也可能是自己，「那些已經退休的後輩、前輩，如果想到『岱哥還在打棒球啊』，那就會成為我的力量。」

記者會最後，日本火腿二軍監督稻葉篤紀驚喜現身，向陽岱鋼送上花束。看到昔日熟悉的身影，陽岱鋼再也忍不住情緒，當場痛哭，為這場引退記者會留下最動人的一幕。

至於未來規畫，陽岱鋼表示，自己心中當然有想做的事情，但目前球季尚未結束，現在還不方便公開，「接下來還有比賽，我會一場一場全力去打，之後還有時間再好好思考。」他也透露，預計會在球季結束後再向外界說明下一步。