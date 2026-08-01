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中職／主審好球帶讓劉時豪無奈、魔鷹暴怒 洪一中台語開罵內容曝光
昨天台鋼雄鷹隊作客富邦悍將隊主場，主審江春緯好球帶再次成為焦點，雄鷹總教練洪一中忍不住在場邊用台語開噴。
6局上雄鷹捕手劉時豪打擊，悍將左投李吳永勤投出明顯偏高的壞球，但主審判定好球，劉時豪當下面露無奈，雄鷹總教練洪一中則在休息區用台語怒噴：「哩麥黑白撿啦，是勒衝蝦毀。」
9局上爭議再起，雄鷹洋砲魔鷹放掉一顆低於膝蓋的球，結果站著不動被三振，他情緒爆發和主審言語爭執，洪一中立刻衝進場為魔鷹發聲，與主審溝通。
賽後球迷紛紛對好球帶判決提出質疑，「今天主審是恨台鋼是不是」、「拜託來個裁判考核機制」、「ABS快上架」、「這場主審太經典了」、「最高用最矮的好球帶，最矮用最高的好球帶」。
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