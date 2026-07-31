中職／神秘手勢助悍將止跌回升？ 董子恩獲生涯第2座單場MVP

富邦悍將隊力圖終止近期的4連敗低潮，今天在主場迎戰台鋼雄鷹隊，歷經一番驚濤駭浪，在挨了魔鷹的超前滿貫砲彈後再將戰局翻盤，終場以9：6收進下半季主場首勝，總教練後藤光尊指出，「大家的專注力有一直維持到最後，這點做得非常好。」

悍將隊今天前6局打完還握有3分領先，但7局上劉昱言登板，被敲安打又投出2次保送留下滿壘危機，張奕登板後被魔鷹轟出逆轉滿貫砲。然而悍將打線在7局下先靠張育成的二壘打追平比數，董子恩補上超前安，悍將單局猛攻一輪打下4分致勝。

悍將下半季狀況低迷，前一勝是在延長賽12局贏球，之後吞下4連敗，今天則是歷經3小時55分的苦戰後才拿下勝利， 後藤光尊透過翻譯表示：「現在我們常常在劣勢的情況下，有辦法把它打回來，當然會比較辛苦一點，每個人都有自己該做的事情，必須去思考、去執行，再做修正，讓大家的狀況越來越好。」

董子恩今天擔任先發第5棒、守左外野，5次打擊機會3次上壘，選到2次保送，並在7局下揮出致勝一擊，繼2024年5月24日在大巨蛋對戰台鋼後，暌違超過兩年再獲單場MVP，也是他生涯第2度獲獎，董子恩笑說：「替自己感到開心。」

回憶7局下的關鍵打席，董子恩表示：「前一局（被打滿貫砲）滿沮喪的，但下一局育成打那1分回來就放鬆滿多的，有學長們在，我們就輔助他們就可以了。」在平手時站上打擊區，抱持著「把二壘跑者送回來」的單純想法，一棒當功臣。

今天悍將隊的上壘手勢也引發討論，上壘球員用雙手比出數字「3000」，董子恩賽後也半知半解地解密，和今天台股暴漲有關，手勢是隊長范國宸想的，「前幾天大盤今天好像漲3000點吧，不知道，然後今天的就比3000。」