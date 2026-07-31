中職／悍將逆轉雄鷹終止4連敗 轉運手張奕奪勝投

中職富邦悍將今天在主場與台鋼雄鷹上演打擊戰，在張育成單場敲出雙安帶領下，搭配「勝投怪盜」張奕發揮轉運手奇效，終場以9比6逆轉獲勝、終止近期4連敗。

陷入4連敗低潮的悍將今天與雄鷹正面交鋒，2局下率先發動攻勢，趁著對手先發洋投艾速特（EricStout）控球不穩，而且處理犧牲觸擊發生失誤，一舉攻占滿壘，而王念好關鍵時刻選到保送，幫助球隊先馳得點，接下來更靠著戴培峰的滾地球掩護、艾速特出現暴投，讓悍將單局進帳3分。

前6局打完悍將手握5比2領先，沒想到7局上突然陷入亂流，中繼投手劉昱言控球不穩，不僅未能解決任何打者，還留下滿壘危機，接替的張奕無法成功止血，被對手洋砲魔鷹（Steven Moya）扛出右外野滿貫砲，導致悍將陷入落後局面。

眼看可能無緣終止連敗，悍將立刻在7局下發起反攻，首名打者童堉誠靠著對手失誤上壘後，張育成、董子恩接連敲出帶有打點的安打，接著戴培峰再補上關鍵一擊，幫助悍將單局拿下4分，再度逆轉比分，更在中繼投手林栚呈、守護神曾峻岳順利守成下，終場以3分之差奪勝。

值得一提的是，被譽為「勝投怪盜」的悍將投手張奕，此役中繼1局被擊出2支安打、失1分，不過靠著隊友7局下的得分大局掩護，如願進帳本季第5勝，再度發揮「轉運手」奇效。