激戰5天！中信盃棒球賽 南投搶下雙冠

中信盃全國棒球錦標賽自七月廿七日開打，歷經五天激戰，冠軍昨天出爐，南投縣新街國小抱回第四座冠軍，青少棒組則由南投縣三光國中奪冠，兩座冠軍獎盃都留在南投。

少棒組個人獎方面，台東縣豐田國小葉恆包辦打擊獎、三振王、投手獎三項大獎；新街國小谷正義拿下打點王，屏東縣復興國小吳佳駿獲得長打王；總冠軍戰ＭＶＰ由新街國小全懷恩獲得，最佳教練則由率領新街國小奪冠的王星隱獲選。

青少棒組個人獎方面，三光國中李恩羽拿下打擊獎，洪梓翔榮膺打點王；台東縣卑南國中胡誠恩獲得長打王；屏東縣鶴聲國中王家潁抱回三振王，隊友陳駿喆則獲投手獎。冠軍戰ＭＶＰ由三光國中田君霖獲選，最佳教練則由率隊奪冠的三光國中林建宏獲得肯定。

今年適逢中國信託六十周年，「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」邁入第十三年，每年舉辦中信盃賽事，促進基層棒球隊交流。中國信託慈善基金會董事長辜仲諒表示，偏鄉孩子成長環境艱困，但只要站上球場就能展現最純粹的笑容，因此「愛接棒計畫」希望幫助孩子透過棒球學會團隊合作、紀律與責任感，以及追求夢想過程中，保持努力不懈和永不放棄的精神。

中國信託接手經營中信兄弟棒球隊，積極串聯基層培育與職業棒球，打造完整的棒球人才培育環境。而「愛接棒計畫」推動至今，已培育出四十四位中華隊國手、廿五位中華職棒選手。