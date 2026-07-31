中職／「勝投怪盜」張奕挨滿貫砲後發動技能 董子恩助悍將終止4連敗

悍將隊近期陷入4連敗，今天在新莊主場對上台鋼雄鷹，領先到第7局卻挨了魔鷹一發逆轉滿貫砲，但苦主張奕再次發動「勝投怪盜」技能，悍將打線在7局下靠董子恩敲出致勝安，終場悍將以9：6勝出，下半季主場開胡！終止下半季主場5連敗及近期4連敗。

雄鷹先發投手艾速特今天在2局下狀況連連，先投出觸身球再出現四壞球保送，接著守備還發生失誤製造滿壘危機，悍將接著靠保送、雙殺打和艾速特暴投攻下分數，不靠安打就先打下3：0領先。3局下又靠雙盜壘戰術多添1分。

悍將先發投手、聯盟勝投王李東洺今天前3局局局送打者上壘，都成功化解危機。但4局上被敲3安失1分，6局上先被魔鷹揮出二壘打再被陳文杰敲安打失第2分後退場，共投5.1局失2分。

悍將隊帶著5：2的領先進入第7局，但悍將牛棚沒能守住領先優勢。7局上劉昱言留下無人出局滿壘的局面退場，張奕接手後，投第1球就被魔鷹轟出右外野超前滿貫砲，一棒逆轉戰局，幫雄鷹打下6：5領先，是魔鷹在中職生涯的第2發滿貫彈，本季13轟超越張育成獨居聯盟全壘打王。

張奕的「盜勝投」的技能接著在挨轟後啟動，7局下童堉誠靠失誤上壘，張育成敲出追平二壘打，董子恩再揮出安打超前比數，2出局後王念好因不死三振上壘加上捕手傳球失誤，董子恩從二壘跑回本壘攻下保險分，戴培峰的安打也追加分數，悍將單局打了一輪、靠3支安打加上對手的3次失誤多添4分，以9：6要回領先，最終收下勝利。

董子恩此戰3打數敲1安打，在7局下敲回致勝一擊，另選到2次四壞球保送上壘，有1打點、跑回3分，暌違超過兩年後再獲單場MVP，也是他生涯第2次獲獎。

李東洺此戰主投5.1局用88球，被揮出6支安打，有3次四壞球保送，失2分，但本季第11勝被張奕「盜」走；張奕中繼1局，雖挨滿貫砲，但帳上僅失1分，拿下本季第5勝。

雄鷹艾速特先發5局，僅被擊出2支安打，但投出4次四壞球保送和1次觸身球，送出6次三振，失4分（2分自責分），無關勝敗；陳柏清承擔敗投。

董子恩7局下敲回超前分，單場跑回3分，生涯第2度拿下單場MVP。圖／富邦悍將隊提供