中職／劉基鴻攻守都更成熟 妨礙跑壘葉總認為無法避免

中職味全龍隊今天靠著劉基鴻5局下超前比數安打以4比2擊敗中信兄弟，總教練葉君璋看見劉基鴻各方面成熟度提高，至於4局妨礙跑壘狀況，葉君璋則認為發生在壘包附近、有點無法避免。

龍隊今天在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，劉基鴻1局下滾地球送回球隊第1分，5局兩隊2比2平手時，敲出關鍵安打，一棒2分幫助球隊超前比數，單場4打數敲出1支安打，貢獻3分打點、為勝利打點，獲選單場MVP。

劉基鴻今天先發守三壘，4局上守備時撞到兄弟跑者岳東華形成妨礙跑壘，讓兄弟跑回1分，龍隊總教練葉君璋表示，那個狀況比較特別。

葉君璋解釋，如果位置是在兩個壘包中間，可能就要特別注意，但當下劉基鴻的站位靠近壘包，是準備要接球，捕手蔣少宏想直接觸殺跑者，劉基鴻當下如果閃掉，可能又會發生沒人接球的狀況，所以才會說有點無法避免。

劉基鴻也提到，因為觀眾聲音太大聲，當下有叫蔣少宏把球傳給他，但蔣少宏可能聽不到，也來不及閃，造成妨礙跑壘掉分很懊惱，細節沒有做好。

至於5局下的打席，打到一顆偏低的壞球形成超前安，劉基鴻表示，兄弟的投手球很犀利，設定差不多的球來就攻擊，剛好有把握住。

對於劉基鴻今年球季的表現，葉君璋給予高度肯定，認為劉基鴻今年無論守備、打擊各方面成熟度都更好，以前打不好可能會有挫折、壓力，現在調適能力更好。

劉基鴻適時安打幫助龍隊搶勝，也讓葉君璋達成執教生涯500勝里程碑，劉基鴻表示，葉君璋的執教風格對球員很好，場上場下讓球隊凝聚力很高，「恭喜他，希望他繼續帶領我們邁向千勝。」