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中職／郭天信為Apink接捕後開轟 只聽到是韓國女團就說「好！」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊郭天信。圖／味全龍隊提供
味全龍隊郭天信。圖／味全龍隊提供

味全龍郭天信本季從「腿哥」變「腿砲」，本季第八轟出爐，幫助龍隊以4：2擊敗中信兄弟隊，賽前剛幫Apink擔任接球捕手的他，賽後誠實說出並不認識Apink，只是聽說是韓團、是女生，「我就說好！」

龍隊本周末在台北大巨蛋舉辦「亞洲音樂祭」，今天先由Apink打頭陣，賽前由成員普美站上投手丘開球，超高角度讓郭天信得躍起接球。郭天信透露，賽前在牛棚練習時，她有說想站在投手丘，所以建議她投高一點。

至於為何是由他來接捕？郭天信笑說：「其實我不認識她們，說是韓團、女生，我就說好。」

郭天信本季化身砲手，單季全壘打數早已確定寫下生涯新高，對於單季10轟，他說當然會想，但還是順其自然，「這不是我的目標，目標是可以把握每個幫助球隊的機會，順其自然就好，越想越不容易打出去。」

此外，郭天信本季8轟全數都在北部，包括天母4轟及台北大巨蛋、新莊各2轟，富邦悍將隊張育成則是桃園3轟、新莊2轟、天母2轟、台北大巨蛋1轟，兩人並列本季北部全壘打王。

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