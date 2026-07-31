中職／近12次過招11次龍吞象 葉總：兄弟今年狀況真的不好

味全龍隊吃定中信兄弟隊，今天再以4：2收下勝利，雙方近12次過招由龍隊11次取勝，總教練葉君璋也說：「老實講，兄弟今年狀況真的沒有很好。」這一勝，同時也是葉總執教生涯500勝，成為中職史上第三人。

龍隊此役前兩分都由郭天信跑回，包括第四局的陽春砲、本季第8轟，儘管一度遭到2：2追平，五局下拿莫．伊漾安打開路，郭天信補上單場第3支安打，劉基鴻在得點圈機會敲安送回兩分打點。

兄弟洋投勝騎士最終先發6局被敲7安打、失4分退場，遭郭天信狙擊的全壘打，是他本季所挨的第11發全壘打，追平樂天桃猿隊艾菩樂，並列聯盟挨轟王。

兄弟打線面對鋼龍6局投球任內，敲9安打、3保送，儘管上壘頻頻，卻缺乏關鍵一擊，兩度滿壘空手而歸，第1分也是靠龍隊三壘手劉基鴻妨礙跑壘賺到，兄弟貨真價實「打」下的分數只有第五局張士綸一壘打、陳俊秀二壘打串連攻下。

兄弟此役全場11支安打無法串聯成為有效火力，在得點圈合計13打數敲2安打，留下11殘壘。

攤開兩軍近12場交手，由龍隊握有11勝1敗壓倒性優勢，葉君璋也說：「老實講，兄弟今年狀況真的沒有很好，除了結果外，有時候勝利之神沒辦法在他們那邊，像今天也是，看起來他們有機會，有時臨門一腳就是沒有辦法，差別就是我們臨門一腳可以把握住機會。」

除此之外，龍隊本季在大巨蛋取得11勝2敗，葉總對此提到，「我知道我們在這邊表現不錯，但不知道有贏那麼多場，可能是他們在這邊滿享受這邊的冷氣，真的滿涼的。」

中信兄弟隊洋投勝騎士。圖／中信兄弟隊提供

味全龍隊總教練葉君璋拿下執教生涯500勝。圖／味全龍隊提供