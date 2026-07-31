中職／聽損青年醫學生徐代明登新莊圓夢 與聽奧國手許樂共同開球

雅文兒童聽語文教基金會今天邀請聽損青年、目前就讀醫學系的徐代明，與聽奧跨欄選手許樂共同站上新莊棒球場，完成夢想開球，象徵聽損孩子從被支持走向能夠為自己發聲與代言的歷程。

今天富邦悍將主場的開球活動，由即將進入醫學領域、立志成為醫師的徐代明擔任投手，聽奧女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂擔任開球打者，完成開球儀式，象徵跨越限制、持續前行的生命連結。

徐代明自幼接受雅文基金會療育服務，在長期的語言訓練與聽覺復健支持下成長，使他得以學習聽與說，進而開展更寬廣的人生可能，如今進入醫學實習。

徐代明分享，自己從小就喜歡棒球，因此能站上職棒球場完成開球不只是圓夢，更是人生的重要里程碑，「從小在基金會學聽和說，到現在可以站在球場上分享並開球，對我來說是一個很重要的里程碑。我希望未來也能成為幫助別人的醫師，讓更多人被看見、被支持。」

本次活動由長期推廣運動平權精神之富邦人壽贊助支持，共同關懷聽損兒家庭的運動參與權益，持續打造友善多元的運動環境，並邀請富邦人壽自2023年起贊助之聽障田徑選手許樂共襄盛舉。

許樂在2025東京聽奧奪下銀牌、2026全國身心障礙運動會勇奪4金，期盼藉由她克服聽力劣勢、不斷實現自我突破的動人經歷，鼓勵更多人勇敢堅持追夢，激勵每個人一起不斷向前。

今天活動現場亦邀請約100位聽損家庭與支持夥伴進場觀賽，在最具情緒感染力的球場中，以棒球的熱血結合基金會的溫暖，讓社會看見聽損孩子自信的笑容與驚人的溝通生命力。

現場一同觀賽的聽損家長表示：「看見如此優秀的代明和許樂，能站上投手丘與大家互動，就像看到自己的孩子有一天也能走上屬於自己的舞台。」一位喜愛棒球的聽損孩童也興奮表示：「我也想要長大後站上那個地方投球。」

另有富邦球迷分享，原本對聽損的印象停留在「聽不見、溝通困難」，但在現場看到孩子不僅口語表達流暢，還能跟著應援節奏互動，「完全顛覆想像，也讓我第一次真正理解，他們其實和一般孩子一樣自在、活潑。」

本次活動同場推出「護耳小卡」，由雅文基金會設計，內容包含日常聽力保護觀念與簡易行動指引，鼓勵民眾將聽力保護落實於生活之中。同時現場也結合愛心企業互動活動，參與者透過指定方式即可參加抽獎，有機會獲得nuna嬰兒車、藍牙喇叭等實用好禮，提升民眾參與公益的意願，也進一步推廣聽力保護與共融理念。

透過本次開球活動，雅文兒童聽語文教基金會期望讓社會看見聽損孩子從療育、學習到自我實現的完整歷程，也象徵每一位孩子都有機會站上屬於自己的舞台。基金會成立30年以來，已陪伴超過6000個家庭走過早期療育歷程，創造無數孩子與家庭的「聲」命奇蹟。

雅文基金會將持續努力支持聽損兒，期望更多孩子在人生的不同賽道上被看見。誠摯邀請社會大眾捐款支持雅文基金會聽損早療助學計畫，一起成為孩子聽見世界、勇敢開口的重要力量。