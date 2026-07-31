中職／張仁瑋雖身材嬌小能對抗高大對手 平野惠一有「共感」

中職中信兄弟內外野兼修的張仁瑋身材不突出，但今年球季維持好表現，總教練平野惠一直言有「共感」，要懂得靠腦袋與優勢對抗高大對手，也點名張仁瑋目前是球隊最好1棒人選。

張仁瑋今天賽前本季一軍59場出賽，總計212打數敲出68支安打，包括3發全壘打，打擊率3成21，打數、安打數都是目前為止中職個人單季新高，賽前暫居聯盟打擊率排行首位。

兄弟總教練平野惠一稱讚張仁瑋是很有潛力的球員，也因為跟自己一樣屬於身材嬌小類型的球員，所以「共感性」更強，嬌小的球員面對高大的對手，不能僅靠蠻力，更要知道怎麼運用能力和腦袋對抗高大對手。

平野惠一指出張仁瑋的特質，不管守備、傳球、打擊，都有不錯的能力，也有不錯的腳程，期待能更熟悉身體和能力運用的方式，提升對場上狀況的判斷，相信可以有很大的成長空間。

張仁瑋今年維持內外野工具人角色，但平野惠一表示，最理想還是希望張仁瑋能專注在內野，希望明年球季可以朝這個方向努力。

兄弟目前為止本季一軍有7人擔任過先發第1棒，張仁瑋坦言打開路先鋒壓力很大，但平野惠一認為，張仁瑋是目前球隊最合適的1棒人選，會跟張士綸輪替。