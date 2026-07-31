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中職／張仁瑋想法變簡單 暫居打擊王掌握失投球能力更好
中職中信兄弟野手張仁瑋昨天賽後補足打席後空降打擊王，他說，比賽時不會特別去想獎項，自認進步在掌握失投球能力更好，把打擊和守備分開，讓自己簡單一點，盡力對球隊有貢獻。
張仁瑋昨天與樂天桃猿隊比賽，單場5打席雖沒敲出安打，但打席數達規定，賽後以打擊率3成21，空降中職打擊率排行首位。
張仁瑋表示，出賽時不會特別想打擊王，都在想比賽的事情，也不確定打席已經接近門檻，是透過社群才知道，抱持著希望能在一軍多點出賽機會的想法，也感謝教練團給這麼多機會。
張仁瑋維持內外野多守位定位，被問起身體的負荷，他表示，有慢慢適應中，從今年上半季快結束時，開始可以做到打擊時想打擊、守備時專注守備，想辦法讓自己簡單一點。
張仁瑋自評今年打擊做得好的部分，在於全力揮棒、掌握失投球的能力更好，每天都針對不足的地方持續練習。至於打擊王獎項，張仁瑋則說，不會特別想說要拿什麼獎，只希望盡量對球隊有貢獻。
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