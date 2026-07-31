中職／連韓團都懂！王建民原本就知道SEVENTEEN 同框DK聊棒球

一位是昔日大聯盟投手、現職中信兄弟隊投手教練，一位是韓團偶像，王建民與SEVENTEEN成員DK同場出席活動，打開話匣子，令人意外的是，王建民早在活動前就知道DK是誰。

中信兄弟旗下服飾品牌BROTHERS SPACE首間品牌形象店進駐台北東區，本周舉辦開幕活動，身為品牌代言人的DK出席，王建民也作為驚喜嘉賓亮相，留下跨界合影。

本以為韓團應該已經超出王建民領域，王建民給出意外答案，「我之前就知道他是誰啊！」他笑說，自己是沒有涉獵韓團，但滿多人的音樂都有聽，原本就知道SEVENTEEN。

至於兩人都聊了什麼，王建民透露：「他說他以前也想打棒球，現在有空時也會去打。」說著說著萌生疑問，「我想他這麼紅，出去要怎麼打？」DK也跟王建民說有看過他的比賽，「都喜歡棒球，應該就聊得起來。」兩人也都幫彼此簽了簽名球。