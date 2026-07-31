中職／林威助明星賽代打真的沒練 稱張奕飆151「勇於對決是好事」

富邦悍將隊副領隊林威助在今年中職明星賽以「傳奇明星」身份驚喜站上打擊區，對上自家悍將隊投捕搭檔張奕、戴培峰，最後擊出右外野飛球出局，寶刀未老的身手令人印象深刻，但林威助笑稱：「我30分鐘前才練。」

林威助在明星賽上場代打，退休9年後再次站上打擊區，揮棒的流暢度讓張奕直呼，「這應該是有在練的！」但林威助聽聞後笑說：「真的假的？真的沒有練，還真的沒有練！」並笑說自己維持得好，姿勢還不錯，身體沒有往前衝。

林威助透露，自己應該有3年沒練打了，平常只有跑步動一下，前陣子自己腰也有些不舒服，很久沒有認真揮棒，手也不會癢，「退下來有時候手會癢，會想要打，但最近手也不會癢。」

明星賽上場前30分鐘才開始練打，而林威助上場後，面對張奕投出第一顆151公里的速球，驚呼：「哇！怎麼這麼快？」而張奕與戴培峰搭配，第2球投了一顆曲球，之後全用直球對決，林威助連打3顆界外球後，將148公里的直球敲成左外野飛球出局。

上場後面對自家的投捕搭檔，林威助笑說：「應該就是男人的對決吧？可能捕手會想配一些變化球，我就想說怎麼配這麼久，就喊暫停。」張奕的說法則是兩人「不知道怎麼對他」，因此最後都用直球應對，林威助笑說：「勇於對決是好事。」