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中職／831大限洋投已可交卷？葉總分析蔣銲留下來為何更有意義

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

味全龍隊本季手握洋投四大王牌，8月31日前少了一大難題，被問到大限前是否不會有任何洋將變動，總教練葉君璋也直言：「要怎麼變？我們4個都在了。」

龍隊陣中5位洋投包括鋼龍、蔣銲、魔神龍、梅賽鍶，以及「本土洋投」伍鐸，前4人以鋼龍防禦率2.14已是最差，但吃局數92.1局也是最多，強悍又穩定的洋投陣容，在831大限前幾乎確定不會有任何異動。

蔣銲先前傳有韓職球隊打探，而他本人曾親口表態「喜歡這裡」，葉君璋也分析指出，對於蔣銲來說，留在台灣會是比較有意義的選擇，「有的國家是沒有在管你怎樣，不會痛叫你丟你就丟，他受傷後去年才開始投，在這裡好好投到120局、真的是很健康，明年要去再去，如果明年人家叫不到你，代表你現在去，也只是去那邊打兩三個月。」

葉君璋指出，蔣銲留在台灣，韓職球隊可以持續關注，明年若找他，也會有較好待遇，就算韓職沒找，在中職也一定會有一張好合約，但如果這時去了韓職表現不好或受傷，行情不會比較好，「現在去，是比較沒有太大意義。」

中職 葉君璋 伍鐸

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