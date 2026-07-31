中職／味全龍葉君璋挑戰執教500勝 竟會因「這事」感到痛苦

中職味全龍隊總教練葉君璋今晚挑戰執教生涯500勝、為史上第3人，直言當總教練最痛苦的部分，就是需要一直解決問題，棒球又是高失敗率的運動，無論結果好壞，總教練都要承擔。

龍隊總教練葉君璋今天賽前執教生涯累積499勝，僅次於洪一中的1138勝、徐生明的610勝，為史上第3人。今晚龍隊在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，葉君璋挑戰執教生涯第500勝。葉君璋表示，對於執教場次、勝場數，其實都沒有特別注意，每天到球場就是把該做的事情做好。

葉君璋提到，無論是洪一中、徐生明，想要在職棒執教這麼長時間、拿下這麼多勝場，這兩人都是很有智慧的前輩，才可以得到這麼多人的信任。

被問起當總教練最痛苦的部分是什麼，葉君璋表示，「要一直解決問題」，也提到球隊中不可能同一時刻都沒有任何問題，有時候是不同守備位置球員有狀況，有時候是洋將有狀況，就算一軍大致沒問題，可能二軍又會出狀況，每天都要準備解決很多問題。

葉君璋表示，棒球是高失敗率的運動，只能一直想辦法減少失敗，但無論結果如何，都是總教練必須要承擔。

至於成就感，葉君璋表示，確實也會有，看著球隊進步，看著球隊的球員進步，或者像培養出如徐若熙這樣的好手，都會帶來成就感，想辦法幫助球員讓犯錯的東西越來越少，是成就感的來源。

目前中職執教最多勝場紀錄保持人洪一中多次提到當總教練的壓力，不僅是戰績，還需面對輿論和批評。葉君璋表示，即便不去看，也會有人提醒輿論風向，但也直言：「這不是好事，畢竟最後需要負責的還是總教練。」