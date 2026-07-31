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中職／王念好首度先發二壘繳學費 光總：有機會還會再上

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

富邦悍將隊「後藤實驗室」在下半季持續運作，29日對上味全龍隊之戰，將王念好排為先發二壘手，寫下他生涯第一次，5次守備機會發生1次失誤，悍將總教練後藤光尊認為，他有從中吸取很多經驗，「如果有機會還是會讓他上場。」

王念好今年在6月19日對上中信兄弟之戰，首度移防二壘，但沒有獲得守備機會，本周在大巨蛋對上龍隊的兩場比賽，則都是以二壘手身份亮相。28日代打上場之後接守二壘，3次守備機會沒失誤；29日則是生涯首度先發二壘，在5局上發生接球失誤。

對於王念好守二壘的表現，後藤光尊表示，以正面的來看，王念好是三壘手，前天第一次先發守二壘，遇到很多沒有遇過的狀況，像是體驗到牽制、補位這方面，能從中吸取經驗，這是好事。

後藤光尊也詢問王念好的想法，本人的回應是守二壘需要在意的東西很多，也從中獲得很多經驗，因此「光總」指出，如果還有機會，還是會讓他以二壘手身分上場。

悍將下半季狀況不理想，後藤光尊認為，球隊首先需要改善的就是守備，「守備變好之後，有好的節奏，就會帶動打者。」若是有更多能形成3上3下的半局，對於球隊的打擊節奏會更好。

他也提到，選手在不熟悉的守位發生失誤，代表經驗不足；而安排選手在不熟悉的守位，就算發生失誤，責任也會在教練身上，希望選手在失誤之後能從中學到經驗，再好好調整。

王念好 中職 學費

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