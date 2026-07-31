聽新聞
0:00 / 0:00
中職／黃暐傑身體狀況沒問題 持續安排二軍先出賽
中職味全龍隊投手黃暐傑原訂29日一軍先發，因手不舒服跳過先發，總教練葉君璋表示，黃暐傑沒有結構性的傷勢、身體狀況沒問題，就是等調整好繼續二軍出賽，目前仍是先發調整。
黃暐傑今年開季定位牛棚出發，目前為止本季一軍7場出賽都是後援，總計投8.1局失掉7分（3分責失分），沒有勝敗紀錄，防禦率3.24。
黃暐傑前一場一軍出賽是6月24日後援投3局失1分、無關勝敗，7月在二軍出賽往先發調整，上一場二軍先發出賽為7月22日對中信兄弟，投2局無失分、無關勝敗。
黃暐傑原訂7月29日回到一軍先發出賽，但因為手不舒服跳過，改由本土投手曾仁和先發，葉君璋今天受訪表示，黃暐傑沒有太大的問題，沒有身體結構性的傷勢，目前的規劃就是準備下一次二軍出賽，定位安排仍是先發。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。