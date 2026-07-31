中職／黃暐傑身體狀況沒問題 持續安排二軍先出賽

中職味全龍隊投手黃暐傑原訂29日一軍先發，因手不舒服跳過先發，總教練葉君璋表示，黃暐傑沒有結構性的傷勢、身體狀況沒問題，就是等調整好繼續二軍出賽，目前仍是先發調整。

黃暐傑今年開季定位牛棚出發，目前為止本季一軍7場出賽都是後援，總計投8.1局失掉7分（3分責失分），沒有勝敗紀錄，防禦率3.24。

黃暐傑前一場一軍出賽是6月24日後援投3局失1分、無關勝敗，7月在二軍出賽往先發調整，上一場二軍先發出賽為7月22日對中信兄弟，投2局無失分、無關勝敗。

黃暐傑原訂7月29日回到一軍先發出賽，但因為手不舒服跳過，改由本土投手曾仁和先發，葉君璋今天受訪表示，黃暐傑沒有太大的問題，沒有身體結構性的傷勢，目前的規劃就是準備下一次二軍出賽，定位安排仍是先發。