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中職／工具人躍打擊王不容易 平野169公分視角看張仁瑋成長方向

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟張仁瑋。本報資料照片
中信兄弟張仁瑋。本報資料照片

中信兄弟隊張仁瑋昨天補足打席空降打擊王，今年在內野、外野遊走的情況下，依然打出高檔成績，他坦言在守位不固定的情況下，對打擊多少會有影響，在上半季快結束前逐漸摸索出方法，「就是讓自己簡單一點。」

至今天賽前，張仁瑋以打擊率3成21居打擊王，而他是在昨天賽後補足打席進榜，他自己也是賽後滑社群才發現，事前根本不知道自己即將空降。

「其實我不知道，我沒有去查，社群媒體上有看到。」眼前目標還沒想到個人獎，張仁瑋說：「沒有想說要拿什麼獎，上去只是想要贏球，就是盡量貢獻。」

張仁瑋作為內外野兼修的工作人，能維持打擊成績高檔更屬不易，他也說一開始確實滿難的，直到上半季快結束時，告訴自己簡單一點，「打擊是打擊，守備就是想守備。」

兄弟教頭平野惠一也提到，對教練來說，選手可以多守位是一件好事，但以選手個人成績來說，專注在一個位置當然更好，雖然理想狀態是希望張仁瑋可以專注在內野，但目前考量是希望他先有更多出賽機會，朝明年專注在內野出賽為目標。

身高169公分的平野，也點出與171公分張仁瑋之間的「共感」，他說理解身材矮小的選手，碰到高大選手時，會更想用力量去硬拚，但期待張仁瑋能對自己的身體應用、發力方式、狀況判斷有更好的成長。

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